Ligue 2 - Tom Ducrocq (SCB) : « Il faudra sortir un gros match »

Après leur belle victoire (3-0) face à Valenciennes samedi dernier les protégés du Président Claude Ferrandi seront très attendus par les Amiénois, 1ers ex-aequo avec 6 points. « Ce ne sera pas un match facile » avertit le coach Régis Brouard. « Nos adversaires auront comme challenge de remporter leur 3ème victoire en 3 matchs, ce qui est très rare en début de championnat de Ligue 2. De notre côté on aura comme objectif de rester invaincus. C’est une équipe solide, certainement très impliquée dans l’engagement que nous allons rencontrer. Une rencontre intéressante. On aura des prises de risques dans certaines situations. Le but sera de désorganiser notre adversaire. Ce sera un rapport de force ».

Les Bastiais ont préparé sereinement mais avec application et sérieux cette 3ème rencontre de leur championnat. « Déjà on a fait un retour rapide sur le match de Valenciennes en vidéo. On a regardé ce qui avait bien fonctionné par rapport à ce qu’on avait préparé. On a aussi évoqué la mauvaise reprise de la 2ème période et chercher à trouver des solutions pour rentrer mieux dans celle-ci. On a proposé des choses pour être plus actif dès la reprise ».



Pour cette rencontre, et après la blessure de Guidi (qui ce jeudi a prolongé de 2 saisons supplémentaires au club), c’est d’un autre défenseur dont Régis Brouard devra se passer : le latéral Kevin Van den Kerkhof en proie à une douleur à la cuisse. « On va de nouveau s’adapter, modifier des choses. Cette blessure va m’amener à d’autres réflexions ». Toujours dans le secteur défensif on met les bouchées doubles du côté de Furiani pour se renforcer. « Il nous reste 13 jours. Nous sommes sur 2 ou 3 joueurs, des dossiers avancent. On devrait concrétiser la semaine prochaine ».





« Il ne faut avoir peur de personne »

Pour le milieu de terrain défensif du Sporting, Tom Ducrocq, « il faudra sortir un grand match samedi soir. Tout n’est pas parfait encore mais on travaille. On va être confronté à une équipe qui vient de débuter le championnat par deux victoires. Une très belle équipe, avec de la vitesse, de la technique mais il ne faut avoir peur de personne, on y va pour gagner. On a toutes nos chances, on est déterminé».



Outre VDK, le gardien Boucher sera également absent pour ce déplacement dans le nord.