Ligue 2 - Sans ses supporters, l’ACA doit réagir face à Dunkerque

Après la défaite à Caen, Olivier Pantaloni avait largement évoqué les faiblesses de son équipe en Normandie, des propos qu’ils assument complètement : « Je ne sais pas si j’ai utilisé des mots durs contre mes joueurs, mais j’ai constaté que nous sommes passés à côté de cette rencontre. Quand les choses vont bien, il faut le dire, mais quand les choses ne vont pas, il faut aussi que les joueurs en soient conscients. C’est vrai que ce match se débloque sur deux défaillances individuelles. L’ouverture du score nous a fait très mal. À partir du moment-là, nous n’avons pas réussi à relever la tête. Tout s’est compliqué ».



Il est vrai que l’équipe ajaccienne avait affiché quelques lacunes ce jour-là même si de nombreux absents étaient à dénombrer. Une raison insuffisante aux yeux de l'entraîneur ajaccien : « C’est un groupe constitué de joueurs qui doivent être prêts quand on fait appel à eux et même si c’est un groupe jeune, qui travaille sur nos principes de jeu, ils doivent le faire de la meilleure manière possible. Clairement les cadres sont passés au travers. À 3-0, nous avons pu développer notre jeu, mais c’est parce que Caen nous a laissé jouer. Ce que je reproche à mes joueurs, c’est de ne pas avoir assez osé, d’avoir subi les évènements, d’avoir été craintif. Nous avons du potentiel et du répondant, mais il faut arrêter de faire des complexes et jouer notre football ».



Chanot titulaire face à Dunkerque ?

Demain face à une équipe de Dunkerque, qui reste sur deux défaites consécutives, Olivier Pantaloni s’attend à voir son équipe réagir, même sans ses supporters puisque le match se déroulera une nouvelle fois à huis clos après les incidents face à Bordeaux : « J’attends une réaction de cette équipe. On reste sur deux matchs nuls face à Rodez et Bordeaux. Je n’envisage rien d’autre qu’une victoire face à Dunkerque. On commence à récupérer des joueurs, c'est une très bonne chose de pouvoir compter sur tout le monde pour cette rencontre ».



Avec le retour de Benhaim, Quemper, Marchetti, Jabol, Jacob et Barreto ainsi que la nouvelle recrue Maxime Chanot, l’ACA paraît armé pour engranger sa première victoire à domicile : « On a travaillé énormément sur l’aspect offensif pour être plus performant dans ce domaine. Il est impératif de gagner pour la confiance. Si nous gagnons demain, nous pouvons remonter au classement avant la trêve, c’est très important. Maxime Chanot ? Il est arrivé mardi. Il a fait seulement trois entraînements avec nous. S’il se sent bien, il a de grandes chances de débuter la rencontre. Avec ou sans lui, il faudra retrouver de la rigueur défensive ».



Retrouver une solidité défensive, mais aussi réussir à créer du jeu et à se procurer des situations franches demain, voilà à quoi vont s’atteler les hommes d’Olivier Pantaloni, pour gagner enfin à Timizzolo.



Le groupe ajaccien face à Dunkerque (samedi 19h)

Michel, Sollacaro, Vidal, Abergel, Avinel, Benhaim, Chanot, Quemper, Marchetti, Jabol, Mangani, Bayala, Soumano, Baretto, Touré, Bammou, Jacob, Nouri