Ligue 2 : Report du derby Bastia-Ajaccio, l'interdiction de déplacement des supporters maintenue

Dans un contexte tendu entre les supporters des deux clubs, la préfecture a prolongé l’interdiction de déplacement pour les supporters ajacciens. Par arrêté ministériel du 10 janvier 2025, l’interdiction d’accès à Furiani et Bastia est maintenue pour toute la journée du 11 janvier. Aucune personne, qu’elle soit individuelle ou collective, se réclamant du club de l'ACA ne pourra circuler entre les communes de la Corse-du-Sud et celles de Furiani et Bastia.



De plus, un arrêté préfectoral interdit la présence de supporters ajacciens ou de toute personne adoptant un comportement similaire dans les zones proches du stade de Furiani et du centre-ville de Bastia, de 8 heures du matin jusqu'à minuit, le samedi 11 janvier. Les autorités ont également stipulé que la possession et l’utilisation de matériel pyrotechnique, notamment des pétards et des fumigènes, seraient proscrites dans ces zones pendant toute cette période.



Face aux risques de troubles à l'ordre public, une sécurité renforcée sera déployée autour de l’événement, avec un soutien supplémentaire des forces mobiles. Les autorités ont également annoncé la mise en place de drones pour assurer la surveillance aérienne des secteurs sensibles, un dispositif exceptionnel destiné à garantir le respect des interdictions.