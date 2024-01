Ligue 2 - Mercato : Vincent Marchetti va quitter l'AC Ajaccio

C'était dans l'air depuis quelque temps et cela a été annoncé par Olivier Pantaloni, l'entraîneur ajaccien cet après-midi lors de la conférence de presse d'avant-match face à Dunkerque : Vincent Marchetti, le milieu de terrain de l'ACA va quitter le club ces prochains jours. En fin de contrat en juin 2024 avec le club acéiste, l'ancien capitaine rouge et blanc n'avait pas souhaité renouveler son contrat malgré les propositions du club. Il quittera donc quasi libre son club formateur.



En route vers le Paris FC ?



Selon nos informations, il pourrait s'engager dans les prochains jours au sein du Paris FC, actuellement 8e du championnat de Ligue 2. Soucieux de ne pas déséquilibrer son entrejeu, le staff ajaccien s'est mis en quête d'un milieu de terrain afin de pallier au futur départ de l'ancien joueur de l'AS Nancy ... et désormais de l'ACA. Il serait le deuxième joueur ajaccien à s'en aller pendant ce mercato hivernal après Yacine Bammou. L'ACA a déjà enregistré, de son côté, trois renforts avec le prêt d'Escartin en provenance de Brest et les arrivées d’Al Hassan Touré (Turquie) et Christopher Ibayi (FC Rouen). Les Acéistes se déplacent ce mardi soir à Dunkerque pour le compte de la 21e journée de Ligue 2.