Ligue 2 : Le Sporting se fait rejoindre à la 90ème minute par Caen (1-1)

Au terme d’une première période peu excitante, le SCB menait 1-0 grâce à Santelli dès la 13ème minute. Peu d’occasions dans cette première partie de match, les défenses prenant le pas sur des attaques peu percutantes. En seconde période, le Sporting se montrait le plus dangereux face à des Caennais peu entreprenants. Vincent et Saadi étaient à deux doigts de conclure. Pourtant ce sont les Normands qui reviendront au score grâce à un penalty à la 90ème ! Frustrant, très frustrant.





Feuille de match

8ème journée de Ligue 2

SC Bastia 1 - 1 SM Caen (1- 0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle bon état

Temps : beau.

Spectateurs : environ 8000





Arbitre : Guillaume Paradis

Arbitre assistant 1 : Julien Hailbert

Arbitre assistant 2 : Julien Garrigues

4ème arbitre : Gabriel Hanry



Buts : Santelli (13ème) pour le SCB

Mendy (90ème sp) pour Caen.



Avertissements : Wadja (71ème) pour Caen.

Bocognano (79ème) – Quemper (89ème) pour leSCB.





SCB : Vincensini – Bocognano – Le Cardinal – Vincent (c) – Schur – Santelli (Kaïboue 82ème) – Salle Lamonge (Robic 61ème) – Quemper – Talal – Taoui (Saadi 61ème) – Ducrocq.

Entr. : Mathieu Chabert





SMC : Riou – Armougom – Oniangue (c) (Wadja 55ème) – Rivierez – El Abdi – Cisse (Traore 74ème) – Lepenant – Goncalves (Chahiri 55ème) – Zady Sery (Inoussa 77ème) – Mendy – Hountondji (Shamal 55ème).

Entr. : Stéphane Moulin





Statistiques :

Avant cette rencontre, Corses et Normands s’étaient affrontés 12 fois au stade Armand Cesari entre 1981 et 2019. Sur 9 matchs de championnats, L1 ou L2, le SCB s’était imposé à 5 reprises, avait concédé le nul 2 fois et s’était incliné 2 fois.

En Coupe de France, 2 matchs : une victoire pour le Sporting et une victoire pour le Stade Malherbes.

En Coupe de la Ligue : 1 victoire du SCB.

Plus belle victoire du SCB sur ces 12 rencontres : En Coupe de France, le 14 février 1981 : 3 – 0 ! Buts de Milla (2) et Ihily. C’était l’année où Paul Marchioni avait brandi la Coupe après la victoire contre St Etienne en finale.



Contexte :

Le SCB en mal de succès à domicile entendait bien inverser la tendance.



L’ambiance :

Le Kop en tribune Est a fait le boulot comme d’habitude.



Les buts :

13ème Centre de Salle-Lamonge de la droite. Santelli dans la surface, du haut du crane, lobe le gardien Riou.

90ème but de Mendy sur penalty. Il prend à contre pied Vincensini parti à gauche.



Actions de jeu :

Coup d’envoi des normands, tout en blanc.

12ème belle combinaison Santelli/ Taoui sur le coté droit, mais le centre du bastiais ne trouve personne à la réception

37ème Bien lancé par Santelli, Taoui s’invite dans la surface de réparation adverse, drible un défenseur mais son tir au ras du sol est bloqué par Riou.

39ème El Abdi déboule dans la surface corse coté gauche mais son centre en retrait ne trouve pas preneur.

46ème et 47ème Corners de la droite de Goncalves. La défense corse dégage sans problème.

52ème Vincent s’enfonce dans la surface caennaise coté droit et sert un caviar à Taoui qui marque… Hélas, hors jeu de l’attaquant bastiais!

58ème Petit crochet et tir de El Abdi dans la surface bastiaise, coté droit, mais Vincensini bloque bien le cuir.

66ème Joli slalom de Schur coté droit dans la surface visiteuse. Son centre est repris par Saadi mais au-dessus de la transversale de Riou.

69ème Robic récupère le ballon aux 30 m et sert Vincent dans la surface, coté droit. Crochet du milieu de terrain corse et tir. Son ballon bien brossé sur le coté droit de Riou est dévier en corner par ce dernier.

80ème Coup-franc pour Caen à 25 m des buts de Vincensini. Le tir de Lepenant est repoussé par le mur bastiais.

84ème Coup-franc de Chahiri aux 30 m. Au-dessus des buts bastais.

89ème Faute de Quemper sur Armougom dans la surface. L’arbitre juge dangereux le retourné du défenseur bastiais dans la surface et désigne le point de Penalty.



Meilleurs joueurs :

Vincent pour le SCB.



Insolite :

4 supporters normands dans le kop visiteur.

La tenue du gardien de but caennais, en tout point identique à celle des arbitres ! Maillot jaune, short noir, chaussettes jaunes !



Bilan sportif : encore deux points de perdu à domicile pour le SCB



Réactions :

M.Chabert, entraineur du SCB :

«Y a des moments difficiles dans une saison. C’est le cas en ce moment. Quand je vois ce qu’on a fait, ce qu’on a produit, l’intensité que les joueurs ont produit durant 90 minutes, le nombre d’occasions,c’est rageant, c’est frustrant. Mais je ne suis pas du style à baisser la tête, les joueurs non plus. On propose beaucoup de choses avec certes du déchet, des erreurs, un manque d’efficacité offensive. Ce soir je ne suis pas content du scénario car on doit gagner 3 – 0. Je sais ce qu’on produit et je vous garantis que dans quelque temps on en rigolera. Il faut continuer et garder notre cap».



S.Moulin, entraineur de Caen:

«On a eu le mérite d’y croire jusqu’au bout. Sur l’ensemble du match c’est logique. On a fait une 1ère mi-temps à l’envers. J’avais du changer l’organisation par obligation en raison d’absences. On a mis autre chose en place et ça n’a pas fonctionné. Mais on a pêché dans l’engagement. J’ai haussé le ton à la mi-temps pour qu’on ait attitude différente en 2ème période ».