Ligue 2 : L'ACA s'impose sur le terrain du Paris FC

Paris FC - AC Ajaccio : 2-3

23ème journée de Domino’s Ligue 2

Vendredi 4 février 2020

Stade Charléty 21h05

Arbitre : P. Gaillouste

Avertissements : Yohou (12’), El Idrissy (26’), Kanté (54’), Avinel (56’)

Buts : El Idrissy (8’), Menez (10’ et 42’), Laci (23’), Jallow (86’)



PFC : Demarconnay, Cissé, Yohou, Kanté, Coulibaly, Koziello (Timité 83’), Mandouki (c), Nomenjanahary, Ménez (Armand 72’), Lopez, Diaby Fadiga (Pitroipa 64’)

Remplaçants : Maisonnial, Abdi, Bamba, Timité, Rabiu, Armand, Pitroipa

Entraineur : René Girard

ACA : Leroy, Kalulu, Diallo, Avinel, Huard, Coutadeur (c), Laci, Flips (Jallow 72’), Bayala, Cuypers, El Idrissy (Courtet 79’)

Remplaçants : Sollacaro, Cavalli, Courtet, Jallow, Loufilou, Youssouf, Lejeune

Entraineur : Olivier Pantalon