Ligue 2 - Julien Anziani de retour à l'AC Ajaccio

"Pour moi, c’est un aboutissement. Quand je suis parti à l’époque, je n’étais sûrement pas armé pour signer professionnel à l’ACA. Je suis donc parti me renforcer et me construire ailleurs", c'est par ces mots que s'est exprimé Julien Anziani, le milieu de terrain, de retour au sein de son club formateur, après une très belle saison en Ligue 2 avec Dunkerque.

En fin de contrat avec le club nordiste, Julien Anziani, malgré les propositions de son ancien club, a préféré rejoindre l'AC Ajaccio, son club formateur : "Au final, revenir dans mon premier club me rend très fier, je peux enfin boucler la boucle. C’est une grande fierté de revenir et, bien sûr, j’ai très envie de fouler la pelouse et de montrer que je suis à la hauteur. Comme l’a dit Johan Cavalli, quand on rentre sur notre île, on a encore plus faim. De plus, je suis persuadé de revenir en homme différent, fort de mes expériences passées qui ont construit l’homme que je suis aujourd’hui".



Formé à l'AC Ajaccio, ce jeune milieu de terrain aux qualités techniques indéniables avait débuté sa carrière dans le monde pro avec le Gazélec d'Ajaccio en Ligue 2, avant de poursuivre à Avranches puis à Borgo. Après deux années passées à Dunkerque et une accession en Ligue 2 (36 matchs, 4 buts et une passe décisive). ll a signé un contrat de deux ans avec l'ACA où il retrouvera Mathieu Chabert, son ancien entraîneur.