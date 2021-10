Ligue 2 : Défaites pour l’ACA et le SCB

En panne contre Niort (0-0 à Timizzolo) et défait à Bastia (0-2), l’ACA entendait bien relancer la machine ce samedi soir à l’occasion de la 11ème journée de L2 et la réception de Quevilly. Dominant assez largement les débats, les hommes de Pantaloni se sont fait piéger à la 62ème minute par un but de Diaby. Réduits à 10 à la 83ème après l’exclusion de Sangaré, les visiteurs défendront bec et ongles leur but. Coup de froid à Timizzolo.



ACA – QRM

Arbitre : M.Perreau Niel

But : Diaby (63ème)

Exclusion : Sangare (83ème)

ACA : Leroy – Kalulu (Al NDiaye 90+3) – Gonzalez – Vidal – Is – Diallo – Barreto (Arconte 65ème) – Chabrolle – Coutadeur – Cimignani (El Drissy 86ème) – Botué (Nouri 65ème) – Oussiti-oko.

Entr. : O.Pantaloni



QRM : Lemaitre – Bansais – Diaby – Cissoko – Dekoke – Sidibe – Sangare – Jozefzoo (Ndilu puis Rotsen 90) – Gbelle – Haddad – (Bahassa 72ème ) - Zabou (Nazon 90+6)

Entr. : B.Irles