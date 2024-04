Ligue 2 - ​L’ACA impuissant face à Auxerre (0-1)

Un stade copieusement garni, une enceinte qui a inauguré le changement de nom avec celui de Michel Moretti désormais apposé devant les grilles, et une ambiance de fête : tous les ingrédients étaient réunis pour passer une chaude soirée dans ce match entre une équipe de l’AC Ajaccio en difficulté et un leader auxerrois, qui impressionne depuis le début du championnat.

Une rencontre qui débutait dans un contexte particulier avec les noms de Valentin Jacob et Olivier Pantaloni, copieusement sifflés par une partie du public, après leurs propos jugés maladroits concernant le public de Timizzolu, dans une émission radio nationale.



L’ACA rate l’immanquable en début de match



Après le coup d’envoi donné par trois anciens capitaines de l’ACA, Eric Colling, Cyril Granon et Xavier Collin, les Ajacciens faisaient preuve de belles intentions et sur un bon service de Barreto, Jacob se retrouvait en bonne position, mais sa frappe trop molle, n’inquiétait toutefois pas le portier auxerrois (2e). Dans la minute suivante, Ben Touré, héritait d’un bon ballon et se retrouvait seul face à Leon, mais manquait son duel (3e). Les Ajacciens déchaînés, se retrouvaient une nouvelle fois en bonne posture, et Touré, délivrait un caviar à Ibayi qui manquait l’immanquable seul face à Leon, en reprenant l’offrande au-dessus de la transversale (4e). Un début de match canon, comme rarement, à Timizzolu depuis l’entame du championnat, mais malheureusement sans concrétisation au tableau d’affichage pour les Acéistes.

Les Auxerrois mettaient alors le pied sur le ballon et faisaient parler leur technique grâce notamment à leurs individualités, comme Soumaré, très actif sur son côté droit. Et sur un centre d’Akpa, repoussé par Sollacaro, c’est d’ailleurs Soumaré, bien placé, qui reprenait victorieusement d’une frappe, pied gauche (28e). Cruel pour l’ACA.

Les Ajacciens marquaient alors le pas, mais allaient se créer une dernière occasion sur un long coup franc de Youssouf, Ibayi remettait de la tête en retrait pour Touré dont la reprise magistrale, qui prenait le chemin de la lucarne, était stoppée par Leon, main opposée ! (45e).