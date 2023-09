Ligue 2 - ​L’ACA doit réagir à Guingamp

Fini les matchs internationaux, retour au championnat de Ligue 2 pour l’AC Ajaccio qui se déplace lundi soir à Guingamp pour le compte de la 6e journée. Un match qui tombe à pic pour Olivier Pantaloni, le coach ajaccien, après deux résultats négatifs à Caen (0-3) et à domicile face à Dunkerque (2-2) : « Nous avons travaillé dans le but de retrouver une équipe ambitieuse et qui va de l’avant. Il est vrai que sur les deux derniers matchs, nous avons été très laborieux, que ce soit à Caen ou face à Dunkerque. L’état d’esprit, je ne m’inquiète pas, il a toujours été bon. C’est juste qu’il y a eu un manque de compréhension concernant ce que j’attends d’eux, comme on l’a vu en première mi-temps face à Dunkerque. Nous avons manqué de repères. La grande satisfaction a été l’entrée de Barreto, qui a notamment permis de remettre l’équipe dans le sens de la marche ».



Après deux premiers matchs satisfaisants, l’ACA se retrouve désormais seulement à la 16e place du championnat de Ligue 2 mais avec un match en retard à jouer demain et qui pourrait relancer les Ajacciens en cas notamment de victoire dans les Côtes d’Armor : « C’est un championnat très serré. En cas de bon résultat, nous pourrions remonter dans la première moitié de tableau. Maintenant, pour y arriver, j’attends une réaction de mon équipe. La trêve a permis d’avoir quelques retours de joueurs blessés. Certains sont encore limite mais nous retrouvons pas mal de joueurs. Nous avons pu travailler sur le plan athlétique mais aussi sur nos principes de jeu aussi bien défensifs qu’offensifs. J’espère que cette période a pu permettre également de redonner confiance aux joueurs pour mettre tout cela en pratique. Il faut qu’on soit nous-mêmes et qu’on arrive à mettre en place notre jeu. Lors des matchs amicaux d’avant saison, on ne se souciait pas des équipes qu’on pouvait rencontrer. Il faut réussir maintenant à se libérer lors de ces matchs de championnat ».

Face aux Ajacciens, l’équipe de Guingamp, 12e, réalise un début de championnat moyen avec des résultats en dents de scie et reste notamment sur un cinglant revers à Amiens (1-4), lors de la dernière journée de championnat. « Guingamp ? c’est une équipe qui des talents offensifs, dont il faudra se méfier et qui a sensiblement le même style de jeu que nous » s’est contenté de résumer Olivier Pantaloni qui sait qu’il faudra notamment se méfier de Gaëtan Courtet, l’ancien attaquant acéiste, qui fait désormais les beaux joueurs de l'attaque guingampaise.





Concernant l'effectif, un joueur est actuellement mis à l’essai, il s’agit de Léo Schwechlen, un défenseur central. Natif de Montbéliard de 34 ans, formé à Monaco mais rapidement parti à Tours pour lancer sa carrière, qu’il a majoritairement passée à l’étranger, Léo Schwechlen a disputé 118 matchs en Ligue 2 entre 2011 et 2015. Puis, le défenseur a voyagé entre Chypre (Anorthosis) et la Turquie (Göztepe, Erzurumspor, Denizlispor) avant de voir son contrat prendre fin à l’été 2023.

D’autre part, un joueur offensif de couloir devrait rapidement arriver suite à la blessure de Cyrille Bayala. Le staff médical est dans l’attente des résultats de l’IRM avec une forte suspicion de rupture des ligaments croisés du genou. Une bien mauvaise nouvelle pour l'ACA si les soupçons des médecins s'avéraient exacts. Concernant le groupe de demain, Youssouf est de retour de blessure tout comme Touzghar tandis que Campanini et Quemper sont eux encore disponibles pendant une dizaine de jours.



Malgré tous les coups durs, qui s’accumulent depuis le début de saison, les Ajacciens n’ont toutefois pas d’autres alternatives que de ramener un résultat de Guingamp demain soir (20h45) afin de prendre un peu d’air au classement.

Le groupe ajaccien sera composé de Michel, Sollacaro, Avinel, Chanot, Youssouf, Benhaim, Abergel, Vidal, Jabol, Marchetti, Mangani, Nouri, Bammou, Baretto, Chegra, Jacob, Everson et Touzghar.