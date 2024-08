Ligue 2 ​: Face à Troyes, Mathieu Chabert (AC Ajaccio) veut rattraper les points perdus"

Après deux journées de championnat, l’AC Ajaccio compte trois points grâce à une victoire à domicile face à Rodez (1-0) et une défaite au Red Star sur le même score. Cette rencontre a laissé des regrets aux supporters ajacciens, après un début de match raté et une seconde période de meilleure facture. Pour Mathieu Chabert, le coach ajaccien : « Il est impératif de retrouver cette notion de bloc. En première mi-temps, nous avions un bloc très étiré, ce qui a entraîné une pénétration plus fréquente de l’adversaire. Lorsque nous avons rectifié cela à la mi-temps, nous avons pu nous créer plusieurs situations intéressantes. Nous étions en bloc, plus haut sur le terrain. Nous avons essayé de travailler cela durant le court laps de temps dont nous disposions. Je ne suis pas inquiet. Des choses se mettent en place, et cela prend du temps. Il faut viser une progression constante. Le contenu de la deuxième mi-temps était beaucoup mieux. Nous aurions pu ramener des points si nous avions su mettre tout cela en place plus rapidement, mais nous n’avons pas été capables de le faire. Il faut être plus acteur que réactif. »





Une équipe de Troyes qui a perdu ses deux premiers matchs

Pour ce second rendez-vous au stade Michel Moretti, les Ajacciens reçoivent Troyes, une équipe qui a subi un lourd revers à Guingamp (0-4) et une autre défaite à domicile face à Clermont (0-1). Sauvé in extremis après la relégation de Bordeaux par la DNCG, Troyes s’est renforcé. Pour Mathieu Chabert, il faudra rester méfiant : « Troyes reste sur deux défaites, mais le contenu est très intéressant, notamment lors de leur dernier match. Nous respectons énormément cette équipe, mais nous avons des points à rattraper ; ce sera un beau match. Il est important de récupérer les points perdus à l’extérieur. Personnellement, je ne fais pas trop de différence entre domicile et extérieur ; il faut que nous soyons capables de jouer notre jeu chez nous comme à l’extérieur. Aujourd’hui, il faut être concentré sur ce match face à Troyes. Je commence tous les matchs pour les gagner, mais il faut que nous retrouvions notre niveau de jeu. Si nous reproduisons ce que nous savons faire, notamment en préparation, nous prendrons des points. Il n’y a pas le feu. »



Le retour de Matthieu Huard

Pour ce match face à Troyes, le staff ajaccien devra se passer des services de Santelli, Campanini, Ben Touré et Jabol, blessés, ainsi que d’Abou Kanté, la nouvelle recrue en phase de reprise, tandis que Sollacaro est suspendu et pourrait être remplacé par Quilicchini dans les buts. Momo Youssouf, le latéral ajaccien, est quant à lui apte : « Nous avons travaillé pour être plus compacts, même si nous avons eu peu de temps pour cela, notamment en vidéo. Nous avons tenté de corriger cela. Face à Troyes, qui est une belle équipe, le match se jouera sur des détails. La moindre erreur sera coûteuse. »

À noter enfin que le club ajaccien a officialisé le retour de Matthieu Huard. Formé à Rennes, ce dernier s’était révélé sous les couleurs de l’ACA de 2019 à 2021. Il avait ensuite pris la direction de l’Italie, en Serie B, à Brescia. Auteur de 57 matchs dans le championnat italien, Matthieu Huard retrouve donc le club qui l’a révélé.



Le groupe ajaccien : Quilicchini, Michel, Youssouf, Bamba, Ayessa, Vidal, Quemper, Strata, Kouassi, Khelifa, Mangani, Jabol, Anziani, Puch, Barreto, Touzghar, Soumano, Ibayi



Choix de l’entraîneur : Everson Jr, Chegra, A. Touré

Blessés : B. Touré, Jacob, Santelli, Campanini