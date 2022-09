Ligue 1 : Douche froide pour l’ACA (0-1)

Pour cette rencontre déjà importante, Olivier Pantaloni a décidé de pratiquer le turn-over. Sans Mayembo, blessé, Hamouma suspendu, Marchetti, Alphonse et Bayala débutent sur le banc. Retour, en revanche, de Mangani et El Idrissy dans un dispositif classique en 4-4-2. Les Ajacciens vont effectuer une très bonne entame et presser leurs adversaires. Mangani allume la première banderille (5e) mais c’est Botué qui gâche une belle occase dans la foulée. Sur un service de El Idrissy, il manque son plat du pied seul face au but adverse (8e). Le ton est donné dans un premier quart d’heure nettement à l’avantage des Corses. Entre-temps, Koné avait sollicité Leroy sans grand danger (11e). L’ACA maintient la pression, multiplie les initiatives à gauche avec le remuant Spadanuda et à droite où Nouri fait parler son expérience et sa technique. De sorte que les « bianchi è rossi » conservent, malgré un déficit technique dans les 20 derniers mètres, l’emprise sur le match. Les Merlus laissent passer l’orage et se créent une occasion énorme lorsque Moffi oblige Leroy à une première belle envolée (18e). Dans un temps fort, les Bretons appuient sur l’accélérateur. Le gardien ajaccien doit encore sortir le grand jeu devant Le Bris (28e). En fin de premier acte, l’ACA reprend le contrôle des opérations et s’offrent de nouvelles opportunités. À la pause, tout reste à faire.Dès le retour des vestiaires, les Ajacciens se font piéger. Alors que le ballon est proche de la surface adverse, le contre merlu fait des dégâts. Le Fée lance Ouattara dans le dos de Diallo et Vida l. L’attaquant breton se présente devant Leroy et glisse le ballon entre le portier ajaccien et son poteau gauche (50e). Cruel pour des Ajacciens qui n’avaient pourtant pas démérité. Ce but fait mal aux hommes de Pantaloni qui ne parviennent plus à se créer de véritables occasions franches. Un ressort semble cassé et les entrées de Moussito Oko ou Touzghar devant n’apporte rien de nouveau. En fin de rencontre, il faudra attendre la 80e pour voir une frappe cadrée de Marchetti qui aura apporté tardivement, ce brin de folie qui aura fait défaut. À l’arrivée, une nouvelle défaite mais celle-ci risque de faire plus mal que les autres.