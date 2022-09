Ligue 1. AC Ajaccio-OGC Nice : "On a besoin de points pour nous redonner confiance"

V.L. le Samedi 10 Septembre 2022 à 19:31

Ce samedi 10 septembre, Olivier Pantaloni et Clément Vidal se sont exprimés devant la presse à mois de 24 heures de la réception de l'OGC Nice au stade François-Coty pour la rencontre de dimanche (15 heures), comptant pour la 7e journée de Ligue 1.

Le club ne renonce pas à l'objectif "maintien" après six journées de championnat : "On va tout mettre en œuvre pour arracher des points, sans tenir compte du statut de nos adversaires" a martelé le coach. "On a besoin de points pour redonner confiance et continuer à avancer"



Découvrez le point presse en vidéo.