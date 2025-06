Libru Offertu : première édition réussie pour le concours de lecture en langue corse à Calvi

La salle de spectacle de Calvi a accueilli, ce mardi, la première édition du concours de lecture en langue corse Libru Offertu. Un événement porté par l’association U Svegliu Calvese, en collaboration avec l’Éducation nationale, qui a rassemblé des élèves des écoles de Calvi et Monticellu autour d’un exercice aussi exigeant que symbolique : la lecture oralisée de textes en langue corse.

Pensé comme un moment de transmission culturelle, ce concours vise à faire vivre la langue corse à travers la voix des plus jeunes. « Libru Offertu, c’est la première édition d’un concours de lecture oralisée en langue corse, destiné aux élèves de CM2. Nous avons choisi de l’expérimenter cette année avec deux écoles, Monticellu et Loviconi de Calvi, déjà engagées dans des projets similaires en français, comme “Les Petits Champions de la lecture” », explique Dominique Bianconi, référente du projet pour U Svegliu Calvese.



Les élèves, tous volontaires, ont choisi eux-mêmes leur texte, qu’ils ont préparé en classe avant de le présenter devant un jury. Après plusieurs étapes de sélection, les quatre finalistes – deux par école – se sont retrouvés à Calvi pour une grande finale ouverte à l’ensemble des élèves participants. « C’était important pour nous d’associer tous les élèves concernés, pas seulement les finalistes, pour faire de ce moment une véritable fête de la langue corse », ajoute Dominique Bianconi.



Une attention particulière a été portée à l’accompagnement pédagogique, grâce à l’appui de l’Éducation nationale et de la Collectivité. « Nous avons mis en place un travail autour de la prosodie, du dire théâtral, avec Petru Pasqualini. Cela a aidé les enfants à apprivoiser le texte, à dépasser leur appréhension de la lecture à haute voix. Les résultats ont été au-delà de nos attentes », précise Angelina Maupertuis, conseillère pédagogique pour la Balagne.



Les efforts ont payé : le jury a salué la qualité des prestations, rendant les délibérations difficiles. « C’est une tranche d’âge sensible entre 8 et 10 ans mais l’enthousiasme a été immédiat. Ils ont été emballés par le projet. On a vu une vraie maîtrise, un vrai plaisir de lire. Ce fut un régal », souligne-t-elle.



Au terme de la finale, deux élèves ont été désignés lauréats de cette première édition : Lisa Astolfi pour l’école de Calvi, et Ghjuvà Poli pour celle de Monticellu. « J’avais un peu le stress de lire devant tout le monde, c’est sûr, mais je suis très contente d’avoir participé et d’avoir gagné ! Pour moi le corse c’est ma langue et c’est important de savoir le lire et le parler. Je suis fière d’avoir gagné pour le corse », confie Lisa.



Chaque participant est reparti avec un livre en langue corse, et les lectures des lauréats seront prochainement diffusées sur les ondes de RCC sous forme de podcast. L’objectif désormais : étendre le dispositif à d’autres écoles de Balagne, voire au-delà. « Ce serait formidable que la langue corse puisse ainsi vivre dans la voix de nos élèves, année après année », conclut Angelina Maupertuis.