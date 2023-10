Libération de la Corse : 80 ans après , les civils témoignent de leur vie quotidienne

Dans la région de la châtaigneraie Orezzinca la résistance s'active aussi. Villages et hameaux s'organisent pour contrer l'offensive ennemie. Au lieu-dit Frisgiatella, Alexandre Raffalli vit avec ses parents, sa grand-mère Giuditta,et la fratrie composée de 10 enfants est protégée dans ce coin de verdure isolé. Mais, la guerre s'infiltre partout. Alexandre est l'aîné de la fratrie, il se rappelle alors qu'il n'avait que 9 ans,les moments d'intense inquiétude, et les bruits effrayants de la guerre. Il se souveint du soir où les Allemands ont fait son père prisonnier "les Allemands voulaient absolument les noms de certains résistants, alors ils ont ratissé toute l'Orezza. Ils ont emmené plusieurs hommes dont mon père Fancescu- Antone. Ensuite, ils les ont enfermés dans une maison près de l'actuel site des Eaux d'Orezza. La menace était pressante, et les injonctions menaçantes. Les Allemands avaient l'intention de faire sauter u Ponte Biancu qui reliaient tous les villages à la plaine. Je me souviens que sans nouvelle de son mari, ma mère Risabetta est partie dans la nuit, nous laissant à notre grand-mère. Elle avait mis sur la tête un chiffon blanc pour montrer qu'elle était une femme et accompagnée de son chien, dans la nuit noire,elle a rejoint la prison improvisée et il y a quelques kilomètres. Mais, les Allemands l'ont aussi faite prisonnière. Les malheureux ont passé toute la nuit enfermés dans la peur du sort qui leur était réservé. Pendant ce temps, les maquisards tiraient vers u Ponte Biancu, et les Allemands ont relâché leurs prisonniers pour se battre contre nos jeunes. Ce soir-là, un jeune de 20 ans est mort sous les balles des Allemands."





Quatre-vingts ans plus tard, la mémoire de ces héros perdure, honorée sur de nombreux monuments aux morts, sur lesquelles des phrases commémoratives rappellent le sacrifice et le dévouement de ces hommes courageux et dignes, prêts à tout pour défendre leur terre et leur liberté.