Les plus anciens de la cité calvaise à l'honneur

C'est devenu une tradition. Chaque année, le centre d'action sociale de Calvi, présidé par le maire de la commune Ange Santini, et désormais dirigé par Hélène Astolfi, adjointe aux affaires sociales, des solidarités et des personnes âgées, convie les plus anciens de la cité fêtant dans cette période leurs 80, 90 ou 100 ans à un thé dansant avec gâteau d'anniversaire et bon nombre de friandises, suivi d'une animation musicale.

Cette manifestation a eu lieu ce mercredi à 14h30 au Centre Social Cardellu à Calvi.

Chez les 80 ans, étaient conviés: Antoine Parenti, Jean-Antoine et Nicole Grimaldi, Charles Cortegiani et sa compagne, Irmgard Girschek Cardi, Josephine Zaccagnini Madeleine Quinchon et Jeannine Boeri.

La vedette de cet après-musicale revenait à Pascaline Bartoli qui vient tout juste de fêter ses 90 ans.

Entourée de deux de ses enfants Véronique et Muriel, Pascaline Bartoli était très sollicitée par les convives et les élus dont outre le maire Ange Santini et l'adjointe aux affaires sociales Hélène Astolfi, on notait la présence de Pancrace Guglielmacci, , Marie Luciani, adjoints au maire, François Albertini et Françoise Sévéon conseillers municipaux, François- Xavier Acquaviva, ancien conseiller municipal, Jeannine Maraninchi; membre du Comité de surveillance du centre hospitalier de Calvi-Balagne, Mireille Maraninchi, responsable de l'antenne de l'ADMR Calvi....

Le groupe calvais composé de Paul, Antoine, Bruno et Eric donnait du rythme à cette manifestation.

Avant que danseurs et danseuses se retrouvent sur la piste, comme il est de tradition, Hélène Astolfi prononçait quelques mots:

" C'est ma première manifestation en ma qualité de vice-présidente du CCAS. Je voulais remercier Monsieur le Maire de m'avoir accordé toute sa confiance en m'offrant cette délégation qui me ravit vraiment. C'est une tâche qui correspond parfaitement à mes souhaits et ma volonté d'œuvrer au service de vous tous. Je voulais enfin remercier toute l'équipe du CCAS qui m'est très proche et qui s'investit énormément pour que vous soyez au mieux. Je vous souhaite un bon après-midi".

Hélène Asrolfi avait également une pensée pour ceux et celles qui nous ont quittés et pour ceux et celles qui, pour raison de santé, n'ont pu se déplacer, avant de souhaiter à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.

Deux immenses gâteaux d'anniversaire avec deux chiffres: 80 et 90 étaient servis aux invités, après, bien entendu, que ces derniers aient soufflés les bougies.