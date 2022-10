Les meilleurs conseils pour construire une synthèse

En soi, on sait qu'une synthèse d'un texte est un exposé documenté de manière beaucoup plus courte et brève que l'original, elle ne perd jamais le sens de ses mots, elle maintient le contexte réel, elle utilise autant que possible le même vocabulaire afin de ne pas altérer le corps du texte, elle maintient un certain ordre de cohérence par rapport au document original.Pour l'élaboration d'une bonne synthèse, nous recommandons les étapes suivantes :Lire le texte à synthétiser, une fois, deux fois, ou autant de fois que nécessaire. Il est extrêmement important de comprendre le texte à partir duquel une synthèse va être faite.Idéalement, il est nécessaire de marquer les idées principales, de les reconnaître et de comprendre ce que le texte dit dans la ligne en question.Une fois que l'on a réussi à reconnaître ces mots clés, ces idées principales, il est important de savoir qu'il faut assimiler ces concepts et ensuite les analyser.Lorsque nous mettons ces idées sur papier, l'idéal est de respecter les idées du texte original et de mettre au moins une idée principale par paragraphe afin de pouvoir la développer et que ce que nous voulons transmettre ne soit pas si étendu ; nous devons garder à l'esprit que la synthèse est un texte bref, court.Un conseil important est d’éviter de rentrer dans des mots qui ne s'additionnent pas, les synthèses visent à dire beaucoup de choses en une ligne sans exagérer dans les mots. L'idéal est d'être concis, juste mais clair. Trop de synonymes, d'adjectifs, ne s'additionnent pas à la synthèse et celle-ci perd de sa valeur. Il cesse d'être une synthèse pour être un texte élaboré avec nos mots (c'est le but du résumeur de texte, dire la même chose que le texte original mais avec nos mots afin de comprendre, mémoriser, incorporer des connaissances). Donc maintenant nous savons, éviter de partir avec des mots supplémentaires qui ne servent qu'à décorer le texte.Une fois que nous avons réussi à intégrer ces étapes, nous sommes prêts à créer la synthèse, tout en respectant l'ordre des sujets, de manière concise et claire.Si nous ne pouvons pas suivre ces étapes, que c'est compliqué, que le texte à synthétiser est difficile à comprendre, ou qu'il est trop long, parfois ennuyeux, mais qu'il faut le faire, nous pouvons recourir à un outil extrêmement innovant, qui nous fait gagner du temps. Qui fait un travail impeccable, dont le programme reconnaît ce qu'il faut faire et qui ne risque pas de nous faire perdre le sens du texte original. Qui maintient la cohérence, l'enchaînement de ses thèmes fondamentaux et qui ne fait pas un texte extensif, qui maintient l'essence de ce qu'est une synthèse. Ce programme peut être trouvé en ligne sous le nom de Resoomer . Cet outil de résumé est très prometteur. Vous pouvez l'essayer et le vérifier.