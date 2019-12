Les dates des soldes d'hiver 2020 en Corse

Comme tous les ans, le début du mois de janvier rime avec soldes, une période très attendue même si depuis quelques années ventres privées et Black Friday permettent des profiter des belles et avantageuses promotions avant la date de début des soldes. Cette année ce rendez-vous tant attendu va démarrer le 8 janvier. Les soldes d'hiver 2020 dureront 4 semaines (contre 6 semaines auparavant). C'est un arrêté du 27 mai 2019 qui a fixé désormais les dates et les heures de début des soldes ainsi que leur durée. Vous aurez donc que jusqu’au 4 février pour profiter des bon plans proposés par les commerçants.