Les athlètes corses 2022 récompensés à Ajaccio

Depuis 2011 dans sa nouvelle version, celle mise en place par la section UJSF de Corse et son président Jean Pruneta, les athlètes corses qui se sont illustrés lors de l’année précédente sont mis à l’honneur. En ce début d’année 2023, ce sont donc les sportifs de 2022 qui ont été primés. La manifestation s’est déroulée à bord du Mega Andrea de la Corsica Ferry, qui avait tout spécialement accosté à Ajaccio. Le tout en partenariat avec le Crédit Mutuel, qui compte sept agences dans l’île. Riche en émotions, cette édition n’a pas manqué à la règle.

Au préalable, les journalistes membres de l’UJSF de Corse avaient planché sur le palmarès 2022. Et d’un commun accord, les différents trophées ont été sélectionnés.



Une manifestation déclinée en ce qui concerne l’organisation, l’hommage, les espoirs, les performances et, pour finir, le trophée des champions. « C’est une initiative que nous avons reconduite il y a plus de dix ans, rappelle Jean Pruneta, responsable de la section de l’UJSF de Corse, elle permet de mettre chaque année en valeur les athlètes insulaires. Et ils sont tellement nombreux ! L’idée a consisté également à mettre en exergue les organisateurs de manifestations pour leur sérieux et leur professionnalisme, les jeunes espoirs de demain, les anciens à travers un hommage et bien sûr le trophée des champions pour la meilleure performance de l’année écoulée. Le tout en partenariat avec le Crédit Mutuel de Corse sans lequel cette manifestation ne pourrait avoir lieu. »

À tout seigneur, tout honneur, la palme est revenue cette année à l’ACA pour son parcours 2021-2021. Un parcours marqué par une seconde place la saison dernière en ligue 2 (75 points), 23 clean sheet et la meilleure défense du championnat (19 buts encaissés) le tout pour le...12e budget de la compétition.

Le club a été également félicité pour sa formation (Les « U17 » nationaux vice-champions de France et les « U19 » quarts de finaliste de la coupe Gambardella).



Enfin, mention spéciale pour l’entraîneur Olivier Pantaloni, ses plus de 400 matchs sur le banc de l’ACA et ses trois accessions en vingt ans.



La manifestation a été également l’occasion de rendre hommage à une figure de la boxe insulaire : Roland Battistini. Arrivé au Ring Ajaccien dans les années cinquante, il a véhiculé une fibre qui s’est transmise jusqu’à nos jours passant par les gloires de la boxe insulaire (Armand Vannuci, les frères Chiocca, Jean-Jean Vero, Pierre Paoli et bien d’autres…). L’occasion, enfin, de mentionner deux figures qui ont porté le club à bout de bras durant des décennies : Antoine Filippi et Jo Tarrassenko.

Concernant, les performances, plusieurs jeunes ont été à l’honneur : les nageurs Manon Venturi (quatre médailles d’or aux championnats de France d’été) et Lucas Vallicioni (champion du monde de natation synchronisée), les boulistes Kévin Bonvarlet et Michel Hachadourian, champions de France, les jeunes rugbywomen « Ponettes », nom attribué par la présidente, pour leur accession en Fédérale 1 et dont le président de la Ligue Corse Jean-Simon Savelli aura vanté les éloges, Julie Marini (trail des templiers, 104 km!), Jérôme Charton, 2e du dernier « Last One Standing » (300 km en 45 heures) sans oublier Lisandru Olmeta, fils de Pascal et son coach José Alcocer, champions d’Europe « U17 » l’été dernier. Tous deux absents, l’un non libéré par l’AS Monaco et l’autre tout juste de retour du Qatar avec les Bleus. Pour ce qui est des espoirs, Noël Cuyala vice-champion du monde junior de free-style (14 ans) et Ezoi Bastianelli (12 ans), vice-champion du monde, wing foil U14, tous deux licenciés à Figari.

Enfin, le trophée organisation a été remis à l’Office de Tourisme de l’Île Rousse pour la Muntagna Bike Balagna et la finale de la coupe de France de VTT Enduro.

Après de nombreux selfies, des séances photo et un déjeuner à bord du Mega Andrea de la Corsica Ferry, journalistes, organisateurs, public et partenaires se sont retirés contents et satisfaits. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’an prochain.