Les Lions de Corse réunis à Corte en présence de Tania Arzani gouverneur du District 103

La grande famille des Lions Clubs de Bastia, Ajaccio, Balagne et Porto-vecchio était rassemblée samedi à Corte.

A cette occasion, Marie-Antoinette Tania Arzeni, gouverneur du District 103 pour les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse, a profité de l'occasion pour se présenter aux Lions de Corse à la suite de son élection au plus haut poste de la région Alpes-Maritimes, Var et Corse.

"Ce déplacement en Corse, bien sûr, était l'occasion de mieux faire connaissance avec les Lions des différentes régions de l'île mais aussi d'échanger et surtout de les remercier pour toutes les actions menées durant cette difficile période de confinement liée au Covid 19.

Tous ont été extraordinaires et je tiens encore à les remercier chaleureusement. Tous ont donné beaucoup de leur temps pour s'occuper des personnes les plus sensibles, de faire leurs courses, de livrer des repas et autres missions du quotidien. Ils ont également été présents dans les Centre Covid-19 et hôpitaux pour leur venir en aide notamment lors de la pénurie de masques, gel hydroalcoolique et autres.

Notre devise qui est "nous servons" a plus que jamais pris son sens.

Nous savons tous que nous pouvons compter sur eux et j'en suis fière" devait souligner Marie-Antoinette Tania Arzeni, avant de reprendre ce dimanche en soirée le car ferry pour Nice.