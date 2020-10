Les Libertés à l'honneur au collège Arthur Giovoni d'Ajaccio

« Rendre le droit vivant », pour la rectrice de Corse Julie Benetti, c’est l’objectif de cette journée du droit dans les collèges. Une initiative nationale, destinée aux classes de 5ème, et très suivie en Corse-du-Sud. Durant deux heures, les avocates Julia Tiberi et Marie Terrazzoni vont ainsi échanger avec une vingtaine d’élèves du collège Arthur Giovoni.

Un moment qui se veut interactif. « L’idée est d’aller à leur rencontre » explique le bâtonnier Julia Tiberi, qui intervient pour la deuxième année, « et surtout de leur faire comprendre que le droit est partout, dans tout ce qu’ils font, du matin où ils se lèvent au soir où ils se couchent, ils sont confrontés à des notions de droit et des notions juridiques ».

Le thème, cette année, est celui des libertés, « un thème vraiment protéiforme et qui nous permet d’aborder la liberté de se vêtir, la liberté d’aller et venir, la liberté d’expression, la liberté d’opinion, la liberté de religion » détaille Julia Tiberi. L’occasion aussi d’aborder sous un angle nouveau cette période si particulière de crise sanitaire, avec le confinement, l’obligation de port du masque… et toutes les nouvelles restrictions auxquelles les collégiens ont été eux aussi confrontés. « C’est une matière qui irrigue toute la société » commente la rectrice Julie Benetti, qui est également professeur agrégée de droit public.

Un débat qui ravit Jean-Pierre, 12 ans. Pour lui, « c’est un sujet qui est important à évoquer. Quand on va grandir, on va en avoir besoin dans la vie de tous les jours ».