Les 5 tests incontournables pour améliorer sa navigation sur l’ordinateur

Le CPS test

Le CPS test ou le click test est un outil qui s’utilise en ligne et permet d’évaluer le nombre de clicks effectué par seconde. En effet, cette technologie a pour rôle de calculer efficacement votre vitesse de clics avec souris durant un temps déterminé. Le résultat est exprimé en CPS (clics par seconde). En outre, le calcul du CPS se fait d’une manière très simple. En effet, une fois que le temps du test est épuisé, vous aurez votre score qui sera affiché en Clics par seconde. Ce résultat final en CPS est un rapport du nombre de clics par le nombre de secondes jouées. En termes plus clairs, CPS est égale au nombre de clics par rapport au nombre de secondes. Ce jeu bat son plein dans le monde et l’idéal est que vous maximisez votre chance de réussite en améliorant votre CPS.



Spacebar counter

Le spacebar ou bar d’espace est la grande touche horizontale qui se trouve souvent en bas des claviers. Vous pouvez utiliser la spacebar counter pour calculer et mesurer si possible votre performance de vitesse de frappe avec cette touche. En effet, l’utilisation est très simple. Il suffit que vous disposiez d’un minuteur et fassiez un max de clics. Vous pouvez personnaliser le paramètre du jeu. Ensuite vos données seront enregistrées. Ceci vous permet de faire partie d’un classement. Ainsi, vous pouvez non seulement vous mesurer à vous-même, mais aussi aux autres utilisateurs. Pour vous améliorer, il suffit que vous fassiez l’exercice de manière répétitive.



Scroll test

Scroll test est l’un des meilleurs sites conçus pour tester et exercer la vitesse du scroll sur une période bien définie. Le scroll constitue l’action permettant de défiler une page vers le bas de l’écran de son ordinateur afin d’accéder au contenu qui était hors cadre d’affichage de celui-ci. Cependant, le scroll test sert à mesurer la vitesse ce contenu affiché à l’écran est défiler verticalement sur un laps de temps défini. Le résultat de cette analyse vous sera présenté en pixel par seconde. La vitesse maximale à laquelle vous défilez pendant cette période test est diminuée du score final. Ce site de scroll test est pensé pour aider ces utilisateurs à faire progresser leur vitesse de scroll. Ceci leur permettra d’accroître leur capacité à faire défiler rapidement un contenu de leur écran d’ordinateur avec la molette de la souris. Pour tester ce site intuitif, positionnez votre curseur sur l’encadrement prévu puis défilez avec la molette de votre souris.



AIM trainer

Conçu sous la forme d’un jeu en ligne gratuit, le test AIM est un module d’entraînement dédié aux gamers sur internet. Les AIM tests permettent à leurs utilisateurs d’optimiser leur vitesse de jeu et la précision des tirs. Si vous souhaitez perfectionner votre méthode de jeu dans vos jeux favoris, c’est le type de test qu’il vous faut. Comment ça marche ? Pour faire ce test, établissez vos préférences de jeu, optez pour une cible mobile ou fixe sans oublier de déterminer le temps souhaité pour toucher votre cible. Oui, durant ce court temps, vous devrez toucher votre cible le plus de fois que possible. Ce test est réalisé pour booster la synergie entre votre rapidité ou vitesse de réaction dans le jeu et votre acuité visuelle. De plus, l’AIM training permet d’adapter sa souris et le déplacement du curseur au rythme optimal du jeu. Dans ce jeu test, vous avez la possibilité de choisir une ou plusieurs cibles pour travailler votre performance de joueur.



Typing test

Le Typing test ou le test de dactylographie est un outil ou système qui permet à son utilisateur de s’entraîner à l’écriture. Il aide à apprendre à saisir ou rédiger plus rapidement et correctement avec le clavier de votre ordinateur. Le typing test permet d’évaluer votre vitesse de rédaction sur chrono en ressaisissant des mots qui sont proposés. Votre performance sera mesurée au mot/min (MPM). Au lancement du test, vous devez cliquer sur « démarrer » ainsi le chronomètre débutera dès que vous enfoncez sur la première touche.