Les 3 points et c’est tout pour le Sporting face à Sainte Geneviève

C’est sous un bon Libecciu que les Bastiais donnaient le coup d’envoi de cette rencontre. Nullement impressionnés les joueurs de Sainte Geneviève des bois portaient d’emblée quelques banderilles.

Ils obtenaient même un coup-franc dangereux à la 4ème mais sans inquiéter vraiment le gardien Martin.

Plutôt fébriles en ce début de match les Bastiais se faisaient même peur.

Schur tentait bien de remuer ses coéquipiers mais son tir, trop timide, était bien capté par le gardien génovéfain Velandia (6ème).

Face à un pressing assez haut des visiteurs, les "bleus" avaient du mal à imposer leur jeu. Un corner obtenu par Salis à la 13ème minute allait réveiller les hommes de Stéphane Rossi. Sur le coup de pied de coin de Salles Lamonge, Bocognano s’élevait plus haut que tout le monde et rabattait le ballon dans les filets de Velandia. Cruel pour Sainte Geneviève. Réalisme coté bastiais. 1-0





Nullement déstabilisés les Franciliens obtenaient deux corners coup sur coup (24ème), les Bastiais éprouvant du mal à se défaire de leur pressing. Sans conséquence pour Martin.

Des Bastiais qui réagissaient une fois de plus par Salis, très actif sur son coté gauche. Son centre, dévié par le vent, obligeait Velandia à s’élever dans les airs (26ème).

Il n’en reste que le jeu était assez pauvre. Et plus rien de notable à mentionner jusqu’à la mi-temps !

Les Bastiais se montraient plus pressant en début de la seconde période mais sans vraiment être déterminants dans le dernier geste. Le ballon circulait bien entre les joueurs certes, mais à l’approche des buts de Velandia ils se heurtaient à un mur, qu'ils étaient incapables de le transpercer.

Ce sont même les visiteurs qui se créaient une belle occasion à la 52ème sur une tête de Nsiete qui frôlait le montant gauche de Martin.





Peu précis dans leurs tirs, les Bastiais ne parvenaient pas à concrétiser leur domination et faire le break au grand désappointement de leurs supporters.

A la 71ème un tir de Nsiete les faisait trembler puis Martin devait sortir dans les pieds de Barcello (73ème). Les Bastiais n’étaient pas à la fête.

Eclaircie pour le Sporting à la 76ème sur une tête décroisée de Massoni qui passait prés du montant droit de Velandia.

Face à des visiteurs qui y croyaient de plus en plus au fil des minutes, les protégés du président Ferrandi bafouillaient leur football.

Dans le même temps Belliard pour Sainte Geneviève voyait son tir flirter une nouvelle fois avec le montant de Martin (84ème)

85ème coup -franc de Salles Lamonge, à gauche, sorte de petit corner, reprise de Schur au premier poteau, sur la transversale de Velandia.

Dans les arrêts jeu Massoni ne profitait pas d’une toile du défenseur francilien Hebert, et pourtant seul face à Velandia expédiait le cuir largement au-dessus des but de celui-ci (90 +2)

Salles-Lamonge obligeait Velandia à une belle verticale sur un ultime coup-franc aux 25 m.

1 – 0, laborieuse victoire du SCB mais précieuse au classement puisque Sedan et Bobigny en faisaient de même. Statu quo en tête donc.





Ils ont dit

Sébastien Salles-Lamonge, milieu de terrain du SCB

« Ça n’a pas été un match facile face à une solide formation de Sainte Geneviève. On a fait beaucoup d’efforts et le vent n’a pas facilité le jeu. Heureusement on a marqué tôt, ça nous a permis d’être plus sereins. L’important c’était les 3 points ».



Stéphane Rossi, entraîneur :

«On rentre sur le terrain pour gagner et c’est fait. On n’a certes pas fait un grand match mais, sans se défausser, on avait des circonstances atténuantes comme le forfait de dernière minute de Vincent et le vent. En face aussi il y avait une équipe solide. On a subi peu d’occasions contre nous et nous non plus on n’en pas eu beaucoup. Je retiens la victoire. C’est bon pour la confiance.

J’aurais voulu qu’on montre plus de maitrise dans ce qu’on sait faire au niveau du jeu. Il y a eu beaucoup déchets sur les centres notamment, on a aussi été moins performants dans l’élaboration du jeu. On aurait pu faire le break en 2ème période mais je me satisfais du résultat. On reste dans une dynamique de victoire. On avance sereinement et quand on travaille dans cet état d’esprit c’est plus facile de progresser. On est sûr de notre force ».





Feuille de match

SC Bastiais 1 - 0 Sainte Geneviève SP (1- 0)

Stade Armand-Cesari

Temps : nuageux et venté

Pelouse naturelle en bon état

Spectateurs : environ 3500





Arbitre centre : Mathieu Vernice

Arbitre assistant 1 : Eric Terramorsi

Arbitre assistant 2 : Fernando Da Costa Moreira



Buts : Bocognano (13ème)

Avertissements : Salis (34ème) – Quemper (43ème) - Moretti (70ème) pour SCB

Barcello (34ème) - Fumu Tamuso (88ème) pour Ste Geneviève



SCB : Martin – Guibert – Bocognano – Le Cardinal – Salis – Schur – Moretti (c)– Salles Lamonge – Diongue (Haguy 90+1) – Quemper (Coulibaly 65ème) – Etshimi (Massoni 72ème)

Entr. : St. Rossi



Ste Geneviève SP : Velandia – Blazi (Fumu Tamuso 72ème) – Hebert (c)– Toure – Depre – Lumon – Dembele – Belliard – Durand – Barcello – Nsiete (Basse 72ème).

Entr. : E.Dorado