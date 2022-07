Lektos : Un Festival de lectures musicales à partir de dimanche à Bastia

Ce festival, entièrement gratuit, consiste en trois soirs de lecture en plein air sur les marches de l'église Saint Charles au cœur du centre historique de Bastia. Des lecteurs et des musiciens s'allieront pour des performances inédites

Pour cette 1ère édition, le thème en sera la mer.

« Parce que Bastia est un port, parce que sur cette page bleue on a écrit mille aventures, soupirs et autant de batailles » souligne J. Le Menn.



Outre ces lectures, LEKTOS proposera de nombreuses animations dans plusieurs endroits de la ville : une bibliothèque de rue, un projet de micro-édition, une exposition photographique, une visite guidée, un atelier d'écriture….



Micro-édition

L’aventure de micro-édition est un projet développé avec l'artiste Yann Le Borgne. Elle mêle méthodes traditionnelles et expérimentations numériques réalisées au Fablab de l'Università di Corsica. Pour cette 1ère édition un texte inaugural sera lu par Stefanu Cesari. Les textes seront à disposition sur place durant le Festival.



Atelier d’écriture

Tout au long du festival, en partenariat avec la FALEP, se déroulera tous les jours de 9h30 à 11h30 à l’espace San Angelo un Atelier d'écriture gratuit intitulé du « Slam au roman ». Il sera animé par Nicolas Zallu, artiste, écrivain, docteur en littérature comparée, « écrivant » comme il se présente et enseignant. L’objectif est d’explorer les différentes formes d’écritures, de partager ses productions et d’expérimenter la lecture à voix haute devant un public. Les participants volontaires pourront donner à entendre leurs textes en fin de festival. Une immersion dans le monde du livre et de la littérature le tout dans une ambiance bienveillante et détendue !



Bibliothèque en plein air

Passage de l’Usine aux pates (derrière Bd Gaudin)

Les lundi 11 et mardi 12 de 10h à 12h.

Les bénévoles de l'association Lire et faire lire seront présents tous les matins pour lire des histoires aux enfants. Les livres sont généreusement mis à disposition par le centre culturel Una Volta.

Accès libre

Exposition photographique

Eglise San Carlu

La confrérie de l'Eglise San Carlu accueille une exposition de Dominique Degli Esposti baptisée "Silences". Le photographe a saisi à la bibliothèque de l'université de Corse les étudiants dans ces moments de suspensions propres à la lecture. En partenariat avec l'Université de Corse et la confrérie San Carlu

Mise en espace Thomas Silver et André-Louis Quinton



La librairie

Parvis de l'église San Carlu

Tous les soirs dès 19h

La librairie Alma, partenaire du Festival, sera présente tous les soirs et proposera les livres lus pendant le festival mais également les autres publications des auteurs et lecteurs invités.