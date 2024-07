Législatives en Corse. Emile Zuccarelli : "dimanche aucune voix ne doit aller à un candidat du RN"

Dans un communiqué diffusé ce lundi, Émile Zuccarelli, président de la fédération de Corse du Parti Radical, a appelé les Corses à

faire barrage au Rassemblement National et défendre une vision de la Corse et de la France fondée sur les valeurs de la République

Critique à l'encontre du camp nationaliste et de la majorité territoriale en place, il a rappelé que le

a-t-il déclaré.

Parti Radical"le camp nationaliste et continuerons de le faire. Sa gestion, là où il est aux commandes, à la Collectivité de Corse, notamment, est désastreuse. Les prochaines élections régionales ou municipales seront l’occasion de le sanctionner,"Cependant, l’ancien député a insisté sur l'importance de ne pas confondre les enjeux des différentes élections. "Ne nous trompons, cependant, pas d’élection : dans ce 2ème tour, on vote pour élire l’Assemblée Nationale et les républicains que nous sommes ne peuvent accepter qu’y soit majoritaire le Rassemblement National, parti habile et dissimulateur qui prépare la négation de tout ce qu’est la France, protectrice, humaniste et universaliste, celle que le monde entier nous envie."

Faire barrage au RN

Concernant les consignes de vote, Emile Zuccarelli a été très clair : "À l’exception de la 2ème de Haute-Corse où nous soutenons François-Xavier Ceccoli, les candidats du RN sont en force dans les 3 autres circonscriptions. Nous respectons la liberté du choix, et de ses modalités, de ceux qui nous font confiance, mais, dimanche 7 juillet, aucune de leurs voix ne doit aller à un candidat du RN."



Cette prise de position intervient alors que dans la 2ème circonscription de Haute-Corse, Sylvie Jouart, candidate du RN, a décidé de se désister en faveur du maire de San Giuliano, François-Xavier Ceccoli. Une décision qui soulève des questions sur les alliances et les stratégies en cours dans cette circonscription.