Législatives : Jean-Michel Lamberti, seul candidat Reconquête! en Corse

Malgré l’implosion du parti au niveau national, marquée par l’éviction de Marion Maréchal-Le Pen par Éric Zemmour, les militants corses restent fidèles à leur leader. "Il y a eu un avant Marion, il y aura un après", explique Marie-Pierre Cesari, chef de file de Reconquête! en Corse, "la section locale continue de suivre la ligne d’Éric Zemmour et a décidé de présenter un seul candidat,

Jean-Michel Lamberti qui se lance à nouveau dans les élections législatives après une première tentative en 2022.

" détaille-t-elle.

Jean-Michel Lamberti se lance avec un programme axé sur la défense de l’identité corse et française, notamment par une politique stricte en matière d’immigration. "

, explque-t-il. Il revendique son appartenance à Reconquête! et la singularité de sa candidature. "

détaille-t-il.

Je m'engage pour sauvegarder l'identité corse et notre civilisation. Aujourd'hui en Corse, il y a un problème civilisationnel et identitaire. Nous devons préserver notre identité et faire face à une immigration galopante"Nous n'étions pas contre une union qui a été rejetée par Marine Le Pen. Je représente le Reconquête! d’Éric Zemmour auquel je reste fidèle. Je n’ai pas besoin de rappeler que le clan Le Pen est farouchement opposé à l’autonomie de la Corse",



Lors des précédentes élections, l'ancien chef d'entreprise bastiais avait obtenu 1 179 voix, soit 4,79 % des suffrages. Le candidat aura comme suppléant Diego Grante, membre de Génération Z.