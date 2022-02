Législatives Haute-Corse : Julien Morganti annonce sa candidature « de rassemblement » dans la 1ère circonscription

Surfant sur la vague de cette recomposition politique qui se dessine au plan national, Julien Morganti entend incarner une alternative au pouvoir nationaliste local. « L’idée, c’est de rassembler dans différentes sensibilités, cela va de la gauche à la droite en passant par les Nationalistes qui sont, aujourd’hui, opposés au Simeonisme. On commence à incarner le grand rassemblement qu’on propose ». Cette alternance, affirme-t-il « ce changement, la population l’appelle de ses vœux. Il y a, en même temps, une attente, notamment par rapport à la Collectivité unique ». Le candidat dénonce « un déclassement à Bastia et en Haute-Corse », et « une collectivité coupée des réalités ». Il estime qu’un député « est censé incarner ce lien entre le territoire et le pays. Je veux être aussi un député qui représente l’ensemble des Corses, pas uniquement un parti et un homme comme l’est Michel Castellani ». Cette candidature, qui entend ratisser large, ne semble pas déplaire au nouveau leader régional de la droite, membre du parti Horizons et principal opposant à la majorité territoriale, Laurent Marcangeli. Tout comme son ami Edouard Philippe, le maire d’Ajaccio s’est déjà prononcé en faveur d’Emmanuel Macron et n’exclut pas des candidats sous étiquette « Horizons » sur les quatre circonscriptions corses. Tout dépendra en fait du résultat des élections présidentielles. Julien Morganti, quant à lui, fait feu de tous bois. Il veut « être un point d’équilibre dans une stratégie d’union pour rassembler autour d’un projet de défense des intérêts de la Corse et des Corses ». Et s’il entend « tendre la main » à des « militants d’autres listes » dans son « travail de reconquête », pas sûr que cette stratégie d’ouverture à tous vents suscite un écho favorable chez les autres oppositions. Notamment à Bastia. On ne voit pas comment les Communistes, qui lui avaient apporté un soutien de circonstance au 2tour des municipales en 2020, pourraient l’adouber. On ne sait pas non plus comment réagira le principal groupe d’opposition municipale, incarné par le trio : « Jean-Sébastien de Casalta, Jean-Martin Mondoloni et François Tatti », avec qui il avait refusé de fusionner lors du même 2tour, et qui l’avait alors rendu responsable de l’échec électoral. Quand aux oppositions nationalistes, il parait aujourd’hui encore bien hasardeux de parier dessus. Une seule certitude : face au député nationaliste sortant, Michel Castellani, grand favori, mais pas encore officiellement déclaré, le challenge sera difficile à relever.