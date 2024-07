Législatives 2024 en Haute-Corse : 55,88% de participation à 17h, soit 23 points de plus qu’en 2022

129 985 électeurs inscrits en Haute-Corse avaient voté (62 082 électeurs dans la première circonscription et 67 903 dans la deuxième circonscription) sont appelés aux urnes ce dimanche 7 juillet pout le second tour des élections législatives.

À 17 heures, le taux de participation atteint 55,88% dans le département. Un chiffre plus de 3 points supérieur à dimanche dernier où l’on enregistrait 52,67% à la même heure. En 2022 à 17 heures, le 32,88% d'électeurs avait voté.



Au niveau national, la participation s'établit à 17h est de 59,71%. En 2022, à la même heure, le taux de participation était de 38,11%.