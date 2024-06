Législatives 2024. Romain Colonna n’accède pas au second tour, sa réaction

Après l’annonce des résultats définitifs dans la première circonscription de Corse-du-Sud, la majorité territoriale semble ne pas avoir convaincu avec un score de Romain Colonna de 16.84% qui ne lui permet pas d’accéder au second tour laissant finalement un duel entre Laurent Marcangeli et Ariane Quarena du RN.

Les militants regroupés devant la permanence affichaient une mine déçue. Mais le discours allait au-delà de la simple déception avec une inquiétude et une incompréhension face au score du Rassemblement national sur ce scrutin. « Je m’inquiète fortement pour l’avenir de mes enfants, déclare une militante présente. Je crains aussi énormément pour l’avenir des Corses en général. D’habitude, sur notre île, les gens votent le parti, mais aussi le candidat. Ce soir, c’est inédit, plusieurs milliers de personnes ont voté une candidate que personne ne connaissait et qui n’avait même pas sa photo sur son affiche de campagne ».



Le candidat Romain Colonna a accusé le coup en voyant les derniers résultats tomber. « Il va nous falloir un temps d’analyse avec nos militants et inscrire notre réflexion à l’échelle de la Corse. Nous n’avions jamais connu une telle percée du RN. C’est un fait très marquant. Nous notons quand même une progression importante sur notre proposition quant à ce scrutin législatif. Aujourd’hui, il y a d’autres nationalistes sur cette élection dans les autres circonscriptions, et il faudra bien évidemment rassembler les militants sur ce second tour ».