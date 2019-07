Lecture d'été : la sélection du Prix Ulysse 3/5

En octobre prochain se tiendra la dix-huitième édition du Prix Ulysse créé en 2001 sous l’égide de l’association Arte Mare, organisatrice du festival méditerranéen de Bastia. Ce prix annuel est décerné à l’occasion du festival, à un jeune auteur, pour son premier roman méditerranéen, et à un auteur reconnu, pour l’ensemble de son œuvre. Corse Net Infos vous fait découvrir la sélection des cinq finalistes avec cette semaine, le premier roman d'Estelle-Sarah Bulle, chez Liana Levi pour Là où les chiens aboient par la queue.



Cette première oeuvre au titre original retrace les destinées de la famille Ezechiel, par les voix des trois enfants, Antoine, Lucinde et Petit-frère. Ils racontent l’histoire familiale depuis la guerre, l’ascension sociale difficile depuis la case de Morne-Galant, des taudis aux maisons à balcon de Pointe à Pitre, grâce au petit commerce, à la couture, à la contrebande même, jusqu’à l’exil inévitable en métropole. C’est là qu’est née la Nièce, à qui ils se confient, surtout l’indomptable Antoine, qui raconte pêle-mêle ses souvenirs et ses visions, dans une langue imagée et relevée de créole.



Et tant pis si Ulysse n’a pas passé les colonnes d’Hercule, il aurait aimé cette histoire pleine de bruit, de colère et de gaieté.





Découvrez le quatrième roman la semaine prochaine !