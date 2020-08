Le programme du mois d'août à l'Auditorium de Pigna

Mardi 4 août, 21h30 : A CumpagniaAvec :Chant, violon : François-Philippe BarbolosiChant, violon, guitare : Laurent BarbolosiChant, guitare : Claude BellagambaChant, percussions : Jérôme CasalongaPirula, pivana, ceterina : Toni CasalongaCetera : Ugo CasalongaA Cumpagnia nous transmet ces histoires issues de la culture de son île, histoires d’amour, de vengeance, de la vie quotidienne ou d’événements exceptionnels que l’on pouvait entendre dans les différentes pieve de la Corse et dont le groupe perpétue la mémoire.Par la reconstitution d’un instrumentarium populaire et grâce au travail des artisans, les instruments traditionnels corses tels la cetera (cistre à 8 choeurs doubles), la pirula, la pivana (flûte en corne de chèvre), la cialamella (chalumeau à anche simple) retrouvent leurs lettres de noblesse. A ces instruments s’ajoutent de plus classiques, tels le violon, la trompette, la clarinette ou les percussions. C’est donc entre tradition et création que le groupe s’exprime, dans une parfaite connaissance des structures musicales et poétiques insulaires née de patientes recherches sur le terrain.« D’une beauté intemporelle, comme toute la musique qui transpire son environnement sans la trahir. » Etienne Bours, Trad Mag« C’est en grande partie grâce à la Cumpagnia que le chant polyphonique, porteur d’une puissante identité et d’une dynamique extraordinaire, a donné une formidable impulsion aux chants corses d’aujourd’hui en leur donnant un nouveau souffle. », Le Monde de la MusiqueVendredi 7 août, 21h30 : Duo CumparteAvec :Voix, clarinette, percussions : Jérôme CasalongaVioloncelle : Paul-Antoine de Rocca-SerraUne corde tendue entre le chant corse et l’âme du violoncelle. Le timbre des vents et la chaleur du bois. Un duo de compères qui partagent les musiques traditionnelles et les errances de la création.Le DUO CUMPARTE vous propose un voyage à travers les chants et musiques de la tradition corse, la musique baroque, la musique contemporaine. La rencontre entre la voix de Jérôme Casalonga et le violoncelle de Paul Antoine de Rocca-Serra restitue une consonance générant des harmoniques riches et timbrées. Les cordes frottées du violoncelle, le son des clarinettes, le rythme des percussions et le chant de la voix corse (pourrait-on dire corsée) nous emmène dans les méandres des compositeurs explorant les couleurs d'une musique perdue, parfois retrouvée et souvent inventée.Mardi 11 août, 21h30 : Baïna ProjectAvec :Clarinette, saxophone, compositions : Jérôme CasalongaGuitare : Bruno DelpieroBatterie : Nelson GottelandBasse : Jeremy LohierTrombone : Jacques NobiliSonu, materiale musicali, World Network strumintali, caricate è ghjucate !Un son, une matière musicale, une polyphonie instrumentale !Vendredi 14 août, 21h30 : Fabienne Marcangeli TrioAvec :Voix : Fabienne MarcangeliGuitare : Jef RoquesFabienne Marcangeli explore le jazz de l’île depuis plusieurs années : elle vous transporte au gré des standards intemporels et de compositions vitaminées dans l’univers magique du jazz et de la bossa nova en anglais, français, brésilien, et corse.On dit d’elle : « Elle chante les choses de la vie et de l’amour avec une voix profonde, mi-rauque, mi-suave qui ajoute aux mélodies une vraie personnalité, une « patte » nouvelle... ». « L’essence même du jazz que l’on aime. Direct, engagé, discret et créatif ».Pour ce concert elle sera accompagnée du guitariste Jef Roques, lauréat du Tremplin du" Nice Jazz Festival 2017.Mardi 18 août, 21h30 : Canta U Populu CorsuCanta U Populu Corsu, littéralement Le peuple corse chante (ou selon l'un de ses plus anciens membres, Cècè (François) Buteau, Voici ce que chante le peuple corse) est un groupe de musique corse engagé en faveur du nationalisme corse. Le groupe est fondé en 1973.Canta U Populu Corsu est un des groupes précurseurs du renouveau du chant en langue corse. En 1981, le groupe crée des écoles de chant partout dans l'île et forme les jeunes à la pratique du chant polyphonique, mais surtout à la pratique de la langue corse à travers le chant.Depuis, Canta U Populu Corsu continue son combat pour la promotion de la langue et de la culture corse à travers ses différentes tournées en Corse et n'hésite pas à se produire hors de l'île. Le groupe s'est ainsi produit pour la diaspora corse dans d'autres villes de France comme à Paris (au Bataclan en 2005, 2007, 2008 et 2011, à l'Olympia 2006 et 2009, La Cigale en 2010, le Trianon en 2014), Marseille, Lyon, Aix-en-Provence, Chomerac ou au Pays basque mais aussi en Suisse, en Italie et en Irlande.Vendredi 21 août, 21h30 : Tous les Mots qui me ViendrontConcert-lecture autour de textes d’auteurs et musique au violoncelle, avec Daniel Delorme et Anne-Lise Herrera au violoncelle.La quête éternelle pour trouver l'âme sœur a inspiré les grands poètes et les petits saltimbanques.Du collège où je découvrais sa jupe rose jusqu'à Edmond Rostand faisant parler Cyrano, nous avons tous cherché à séduire d'abord par les mots, cette musique qui vient quand on ne peut plus garder le silence...Vendredi 28 août, 21h30 : A RicuccataAvec : Jean-Luc Ciccoli, Nicolas Sisson, David Croz Piezzoli, François Berlinghi, Jacques Filippi, Michel BonisA Ricuccata est un ensemble polyphonique corse créé en 1995. Il est composé de 6 chanteurs qui ont à coeur de transmettre et d’inscrire dans son époque l’héritage musical traditionnel qui lui a été légué.C’est dans cet esprit et essentiellement sous la direction artistique de Francescu Berlinghi, docteur en ethno-musicologie, diplômé d’état pour l’enseignement du chant traditionnel, qu’A Ricuccata a élaboré depuis plus de 20 ans maintenant son répertoire musical. Celui-ci, composé de chants profanes et sacrés, est construit sur les structures musicales de la polyphonie traditionnelle corse, le cantu in paghjella. Il comprend tout naturellement des pièces traditionnelles mais aussi des créations contemporaines ainsi que des adaptations de pièces originaires de différentes régions du monde et plus particulièrement du bassin méditerranéen.Dimanche 30 août, 21h30 : BalagnaAvec :Voix : Thierry Nobili, Fabrice NobiliVoix, violon, flûtes : Andria AitelliVoix, guitare : Jean-Philippe Casta, Marc'andria CastellaniLe groupe Balagna propose un voyage à travers la Corse profonde, son histoire, son identité, son lien au monde.Un voyage qui part de la polyphonie la plus traditionnelle, qu’elle soit profane ou sacrée, et arrive jusqu’aux créations modernes qui allient la polyphonie à une grande variété d’instruments : guitares, percussions, différents types de flutes en passant par le violon traditionnel. Chaque chant est expliqué au public par une narration qui lie le fil de l’histoire des origines jusqu’à nos jours.Le groupe Balagna, c’est également deux albums « Soffiu novu » et « Cantu chì sò », et des nouveautés à paraitre.INFOS +TARIFSTarif plein : 15€Tarif réduit : 10€ (Pass Cultura, groupes à partir de 10 personnes, étudiants, demandeurs d'emploi, membres de l'Association VOCE, enfants à partir de 10 ans)Gratuit pour les moins de 10 ansRENSEIGNEMENTSTel : 04 95 61 73 13Site : www.voce.corsica Facebook : www.facebook.com/centreVoce BILLETTERIEBilletterie en ligne uniquement : www.voce.corsica – pas de réservations pas e-mail ni par téléphone. Si des places sont encore disponibles le soir du concert, elles seront mises en vente à la billetterie de l'Auditorium di Pigna 30 minutes avant le début du concert.