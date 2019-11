Le poignant hommage de Calvi et de la Corse au docteur Alain-Charles Astolfi

Avant que l'Abbé Valery ne célèbre la messe de requiem, le colonel (er) Eric Zanolini devait donner lecture d'un message adressé au nom de tous les anciens par le général Alain Bouquin ancien chef de corps du 2e REP (de 2000 à 2002) puis commandant la Légion Étrangère (COMLE) qui a eu Alain-Charles Astolfi sous son commandement, notamment en opération au Kosovo en 2001.

Dans celui-ci, il a rappelé les qualités d'homme d'Alain-Charles, affectueusement surnommé Fifi, sa volonté de s'intégrer à la famille du 2e REP, n'hésitant pas à passer son brevet de parachutiste à l'âge de 40 ans, au milieu d'une promotion de jeunes légionnaires: " Tu étais devenu un lien entre nos deux communautés. Passionnément Corse, tu avais appris à être avec la même passion un légionnaire parachutiste (...). "Alain, nous avons été heureux et fier de te compter dans nos rangs. Nous porterons ta mémoire dans nos coeurs de soldats"





Au cours de la cérémonie religieuse rehaussé par les chants des confrères de Saint-Antoine et Saint-Erasme, l'abbé Valery rappelait aux fidèles que l'on était là pour accompagner notre ami Alain, se recueillir et écouter la parole de Dieu. S'adressant au défunt, il ajoutait : " Tu savais penser aux autres avant de penser à toi. Tu as exercé ton métier comme un sacerdoce. Il a été fidèle, je vous invite à rendre grâce au travail qu'il a accompli (...)".

C'est ensuite Jeny, nièce d'Alain-Charles qui après quelques mots poignants d'un enfant qui rendait hommage à Alain Charles: " Ton humanité, ta bienveillance, ton humour parfois caustique nous manquent déjà. Ta famille est dévastée par le chagrin mais certaine que Dieu t'accueille auprès de lui. Nous t'aimons".





Ange Santini, maire de Calvi rappelait la malédiction qui frappe cette mandature après les décès d'Eric Rochault et de Jean-Toussaint Guglielmacci et aujourd'hui Alain-Charles qui était à ses côtés depuis 1995, et soulignait à nouveau les quatre passions d'Alain-Charles, personnage atypique, fidèle en amitié, figure marquante et attachante : " Alain avait quatre passions: sa famille, la médecine, principalement tournée vers les urgences , le 2e REP de Calvi qui était sa seconde famille.

Alain -Charles a choisi les urgences pour être plus près des gens et pour sauver des vies.

Il a été pendant quelques années à la tête du SAMU2B et membre du Conseil de l'ordre des Médecins. C'était un médecin au diagnostic sûr, fiable.

Enfin, la quatrième passion, c'était celle qu'il vouait à sa Ville. Il était à mes côtés depuis 1995. Dévoué, fidèle en amitié, il a beaucoup oeuvré pour la couverture sanitaire de la Balagne et il était notre référent Défense au sein du Conseil Municipal (...)

Repose en paix en cette terre calvaise, corse, française que tu as si bien su servir, que tu as tant aimé. Nous t'aimons et nous t'assurons pour l'éternité de notre amitié".





Enfin, deux représentantes du SMUR de Calvi-Balagne s'invitaient pour manifester leur peine et saluer les qualités d'Alain-Charles.

Au rythme lent de la marche funèbre, le cercueil était porté jusqu'à la Piazza, tout près du domicile d'Alain Charles, devant lequel il a perdu la vie.

Là, un piquet d'honneur en armes rendait les honneurs militaires, en présence d'une très forte délégation d'officiers, sous-officiers, caporaux chefs, caporaux et légionnaires.

Le lieutenant-colonel Lancelot Dampierre, devait prononcer l'éloge funèbre en terminant par " Les deux devises que tu as faites tiennes, celle du service de santé des armées "Pro ,;patria et humanitate" et celle de la Légion Étrangère " Legio, Patria Nostra" pourraient résumer à elles seules quel grand homme tu étais, mettant ton honneur à sauver les vies... ou à donner la vie... et ta fidélité au service de tes frères d'armes.

Nous allons maintenant te laisser rejoindre ta dernière demeure en gardant dans nos coeurs l'image de l'homme et du soldat que tu étais, passionnés, joyeux et attentif à tous".

Le Lieutenant-Colonel Dampierre s'avançait devant le cercueil pour épingler sur le coussin de velours, à titre posthume et au nom de la ministre des Armées la médaille de bronze d'honneur du service de santé des armées.

Après la sonnerie aux morts, porté sur les épaules des légionnaires, la dépouille prenait au son de la marche funèbre la route du cimetière communal où devait avoir lieu l'inhumation.

En cette triste circonstance, la rédaction de CNI renouvelle à sa famille et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.