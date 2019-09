Le plus ancien pêcheur de Calvi, Philippe Guerrini, nous a quittés

Il était l'une des figures emblématiques de la cité de Colomb. Philippe Guerrini s'en est allé rejoindre une partie des siens qui ont beaucoup compté dans sa vie mais aussi ceux qui ont partagé les bons et mauvais moments de la difficile vie des patrons pêcheurs dont il était le plus ancien.

Philippe Guerrini était un homme affable, d'une grande gentillesse, toujours présent, à l'écoute, il était respecté de tous.

Philippe a toujours travaillé dur et fondé un foyer dans le respect des vraies valeurs morales.

On avait toujours plaisir à le voir sur la muraillette de la descente du port en conversation avec son regretté frère Roch et d'autres pêcheurs.

La levée du corps aura lieu ce vendredi 20 septembre à 9h45 au service mortuaire du Centre Hospitalier Calvi - Balagne.

Les obsèques religieuses seront célébrées le même jour à 10 heures en l'église Sainte Marie Majeure de Calvi, en présence de nombreux confrères qui lui rendront hommage.

L'inhumation suivra au cimetière marin de Calvi.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à ses enfants Jean-Noël, à Marie-Madeleine, épouse Calassa, à ses petits enfants adorés Pauline, Sophie, Sandrine et David, à ses arrières petits-enfants Antoine, Vanessa, Célia et David et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.