Le nouveau pont de la Casaluna ouvert à la circulation, huit ans après l'effondrement de l'ancien ouvrage

Ce lundi 16 septembre, le nouveau pont de la Casaluna, a été inauguré après huit longues années de perturbations. Le ruban a été coupé par Gilles Pasqualini, maire de Gavignano, en présence du préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, et du président de l’exécutif corse, Gilles Simeoni. Cette inauguration marque la fin de plusieurs années de travaux, nécessaires après l’effondrement de l’ancien pont, emporté par une crue en novembre 2016.



Le pont d’origine, construit au XIXe siècle et déjà reconstruit sous Napoléon III, n’avait pas résisté aux pluies torrentielles de cette fin d’année 2016. Les intempéries avaient provoqué une montée soudaine des eaux, emportant avec elles cet ouvrage historique, essentiel pour les déplacements dans la vallée. Face à l'ampleur des dégâts, la Collectivité de Corse avait dû, dans un premier temps, mettre en place une déviation, avant d'installer un pont provisoire à sens unique, qui, bien que fonctionnel, présentait de nombreuses limitations pour les usagers.



La question de la reconstruction s’est rapidement posée. Après avoir évalué les dégradations, les services de la Collectivité de Corse ont finalement opté pour la construction d’un pont entièrement neuf, considérant que les dommages subis par l’ancien édifice étaient irréversibles. Ce choix a permis de lancer un vaste chantier dont les travaux ont duré 21 mois.









Le nouveau pont est constitué de 125 tonnes de charpente métallique, 600 mètres cubes de béton et 44 tonnes d’acier. Avec une portée de 57 mètres, il a été conçu pour répondre aux besoins de la circulation moderne et offrir une infrastructure solide, capable de résister aux éventuels futurs épisodes climatiques extrêmes. Le coût total de l’opération s’élève à 2,3 millions d’euros, financés à 70 % par l’État, en plus des 1 million d’euros investis pour la location et l’installation du pont provisoire qui sera retiré dans les prochaines semaines.