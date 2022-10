Le nombre de croisiéristes explose en Corse surtout à Ajaccio

De janvier à septembre 2022, la Corse a accueilli 11 fois plus de croisiéristes q'en 2021 : 362 102 passagers, contre 32 290 sur la même période de l'année de reprise post-Covid, selon des données de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Corse, gestionnaire des ports, diffusées ce vendredi 21octobre.

L'essentiel des passagers et des croisières s'est concentré à Ajaccio avec 332 218 passagers, contre 15 084 croisiéristes pour les neuf premiers mois de 2021. Derrière, suivent les ports de Bastia et Propriano.





10% du trafic régulier national

Le trafic vers la Corse ne représente cependant que 10% du trafic régulier national et international vers l'île qui a pesé 3,37 millions de passagers de janvier à septembre, en hausse de près de 30% sur un an.

La multiplication des bateaux de croisière dans les ports corses suscite des inquiétudes et la pétition appelant à l'interdiction des croisières à Ajaccio qui avait été lancé l'été dernier, atteignait ce vendredi 27 125 signataires dans une ville d'environ 71 000 habitants. "La lutte Stop Croisières Ajaccio s’inscrit dans un mouvement national, européen et international : partout la grogne monte et les citoyens s'élèvent contre un tourisme de masse qui détruit notre environnement et en particulier contre ces bateaux de croisières gigantesques totalement anachroniques à notre époque", indiquait début septembre le collectif, à l'origine de la pétition lancée cet été.

Stop Croisière dénonçait notamment qu'Ajaccio doive accueillir jusqu'à "6 000 passagers" quotidiens cette saison qui est en train de s'achever.

Et en juillet, des militants de Core in Fronte avaient retardé l'accostage d'un paquebot à Ajaccio, une action similaire à ce qui se passe sur la côte méditerranéenne, de Marseille à Barcelone ou Venise (Italie).

Le président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni, avait reconnu en juillet que ces croisières "sur des méga-bateaux polluants ne correspond(aient) pas aux axes de tourisme durable". Il a initié une première réunion le 12 octobre rassemblant les acteurs locaux pour travailler à un modèle permettant de concilier les enjeux économiques et environnementaux. "Nous sommes en mesure d'envoyer des messages très forts dès la saison prochaine pour dire ce dont nous ne voulons plus. Il faut sans attendre proscrire les gros bateaux polluants représentant un tourisme prédateur", a promis Gilles Simeoni lors de cette réunion