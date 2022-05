Le journal des Législatives du mardi 31 mai

Ghjurnata in Furiani

Michel Castellani, Juliette Ponzevera et leur équipe iront à la rencontre de la population et des commerçants de Furiani pour présenter le bilan et leur projet.

12h00: Village de Furiani

15h00: Rencontre avec la population et les commerçants.

18h30: Réunion Publique à Furiani sur le parvis de la Mairie.