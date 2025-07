Le festival Calv’In Blues revient à Calvi pour sa 3e édition

Après deux éditions estivales en plein air, Calv’In Blues s’installe pour la première fois dans la salle de spectacle de Calvi. Du 11 au 13 juillet, trois soirées de concerts se succèderont dans une ambiance chaleureuse et accessible. « On a fait le choix d’un tarif unique à 15 euros pour deux concerts chaque soir, afin que le festival reste ouvert à tous », souligne Aurélia Sicurani, présidente de l’association Musicorsa, qui pilote l’événement.



Depuis sa création en 2022, Calv’In Blues s’est imposé comme un rendez-vous musical atypique en Balagne. « Le public a tout de suite accroché. On a senti qu’il y avait ici une vraie place pour ces musiques-là », se souvient Aurélia Sicurani. Le festival est né d’un coup de cœur, à la faveur d’un concert de soul programmé dans le cadre des Rencontres de Calenzana.



Sur scène, la programmation alterne chaque soir un premier set insulaire et une seconde partie de soirée confiée à une formation de renommée nationale ou internationale. « Cette année, on retrouvera notamment Fanou Torracinta, les musiciens de White Feet ou encore la création Route 66, composée de musiciens balanins », détaille la présidente. Du côté des têtes d’affiche, le public découvrira un hommage à Nina Simone, le blues rugueux du groupe Bo Weavil, ou encore Cobi, repéré dans l’émission Taratata, pour un final solo entre blues-rock et intensité brute. « Ce ne sont pas des concerts tape-à-l’œil. Ce sont des musiques qui portent une histoire, une sincérité, une énergie particulière », affirme Jean Sicurani, régisseur du festival et artisan d’une programmation qui privilégie la qualité à la notoriété.



Grâce au bouche-à-oreille entre artistes, le festival gagne en notoriété chaque année. « De plus en plus de musiciens postulent spontanément, souvent après en avoir entendu parler par d’autres qui sont venus jouer ici. Ils parlent de l’accueil, du lieu, du public. C’est une belle reconnaissance », confie Aurélia Sicurani.



Les billets sont en vente en ligne sur www.calvinblues.com, à l’office de tourisme de Calvi et sur place les soirs de concerts.