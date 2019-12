Le collectif "Maffia Nò, a vita Iè" invite les candidats ajacciens à participer au débat public sur l’emprise mafieuse dans la ville impériale

Ce jeudi 19 décembre aura lieu, à Aiacciu, 18h, Espace Diamant, la 5e et dernière réunion-débat de l’année.

Après le succès de celles de Bastia, Calvi, Santa Lucia di Purtivechju, Linguizzetta et Corti, qui ont vu des centaines de citoyens s’exprimer et proposer, nul doute que cette réunion revêtira une grande importance.



D’abord, parce qu’elle se déroulera dans la plus grande ville de Corse, siège des plus hautes institutions de l’île, qui est aussi celle où l’emprise mafieuse s’avère la plus destructrice : rackets, spéculation immobilière, record du monde des grandes surfaces et des voitures blindées. Sans oublier, avec tristesse, cette longue série d’assassinats touchant le cœur politique, économique et judiciaire de la cité.



Au moment où se profilent les élections municipales, et que silence sur ce dossier vital est plus qu’inquiétant et troublant, que l’on ne compte pas sur nous pour jeter un voile pudique sur un tel enjeu. C’est précisément la raison qui nous incite à inviter tous les candidats à prochaine élection municipale ajaccienne, à venir, dans le respect des convictions de chacun en la matière, débattre dans la sérénité et la clarté. Cette invitation s’adresse aux candidats actuellement déclarés : Etienne Bastelica, Jean-François Casalta, Michel Ciccada, François Filoni, Laurent Marcangeli, Jean-André Miniconi.



Gageant que la parole libérée ne saurait avoir de pause électorale, à Aiacciu, comme dans toutes les autres communes de Corse, nous invitons la population à aborder ce débat vital pour notre devenir collectif.











Le Cullettivu Maffia Nò, a vita Iè sera représenté, à la tribune, par Dominique Bianconi, Jean-François Bernardini, Marie-France Giovannangeli, Cécile Mufraggi, Pierre Gambini, Josette Dall’ava Santucci et Léo Battesti