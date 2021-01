Le chiffre du jour : 6

Ce rite païen christianisé remonte à l’antiquité. À l'occasion de la fête des saturnales, au moment du solstice d'hiver, les Romains partageaient un gâteau dans lequel était caché une fève, symbole de fécondité.



La tradition se perpétue et évolue, comme à la cour des rois de France. A ce moment, le fait d'avoir la fève permet aux dames de devenir « reine de France d’un jour ». Si Louis XIV a supprimé cette coutume, on continue encore aujourd’hui à devenir roi ou reine pour s’amuser quand on déguste la fameuse galette des rois.



En Corse, il existe un autre rite culinaire lié à l'Épiphanie : les lasagnes traditionnelles qu’il ne faut surtout pas oublier de manger ce jour-là. Le proverbe dit d'ailleurs : « Chì ùn manghja lasagne in Pasqua Pifania tuttu l'annu si lagna. »