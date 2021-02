Le chiffre du jour : 4

Tout est possible, La belle époque, Donnes moi des ailes et Le meilleur reste à venir : voilà le titre des quatre films que le cinéma Le Régent de Bastia affiche fièrement depuis hier dans l’habitacle prévu à cet effet sur sa devanture. Quatre affiches dont les titres se veulent positifs et plein d’espoir en cette période de crise sanitaire qui n’épargne pas la culture.



C’est Philippe Ré, projectionniste du Régent, accompagné du célèbre chef opérateur Yves Agostini qui ont eu cette idée lumineuse : afficher quatre films aux titres positifs pour redonner un peu d’espoir aux amateurs de cinéma en manque de salles obscures.



En effet, alors que les transports en commun, les grandes surfaces et les hôpitaux ne désemplissent pas, les cinémas et autres lieux culturels dans lesquels aucun cluster n’a été déclaré, restent désespérément clos. Tandis que la ministre de la culture est aux abonnés absent et que le gouvernement fait la sourde oreille, les salles de cinéma ne voient pas le bout du tunnel : pas de dates de réouverture, pas de perspectives.

C’est le cas du Régent mais aussi du Studio, de L’Ellipse, du Galaxy ou encore du Fogata de L’Île Rousse. Une situation qui perdure et inquiète toute une profession en Corse.