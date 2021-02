Le chiffre du jour : 37

L’avalanche s’est produite entre le 3 et le 4 février 1934, à 3h20 du matin. Elle a suivi le ruisseau de Prunelli, franchi la route départementale, pour finir sa course en contrebas de la chapelle San Michele, qui a été épargnée. Sur son passage, elle a emporté 8 maisons dans lesquelles 37 habitants, surpris dans leur sommeil, sont décédés.Les dizaines de sommets qui dépassent les 2 000 m donnent à la dorsale axée Nord-Ouest/Sud-Est de la Corse un caractère de haute montagne, propice aux avalanches. Le village d’Ortiporiu n’est pas a priori le plus menacé avec son altitude de 650 m, proche de la moyenne régionale, et il est dominé par une crête qui dépasse tout juste les 1 000 m. À cette altitude sous le climat méditerranéen, les avalanches sont rares.Toutefois, lorsqu’une situation de mauvais temps affecte la Castagniccia, les conditions météorologiques jouent un rôle clé dans la survenue d’avalanches. Il n’est alors pas rare que les villages soient isolés. Ainsi, au-dessus d’Ortiporiu, les pentes fortes et orientées à l’est peuvent se charger de grosses quantités de neige en seulement deux ou trois jours. Début février 1934, c’est ce qui s’est produit : d’après les observations, 3 à 5 m de neige se sont accumulés en à peine 3 jours.La cause du déclenchement, avancée par des témoignages de l'époque, serait que l’avalanche aurait été déclenchée par un rocher déstabilisé ou par « un châtaignier séculaire abattu par la foudre et qui aurait servi de noyau central à une monstrueuse boule de neige ». Aujourd’hui, ces raisons avancées ne semblent pas les plus probables. Une telle masse de neige qui dévale une pente raide a une force largement suffisante pour déraciner des arbres, même séculaires, ou un gros rocher, ce qui était, il est vrai, difficilement concevable à ce moment-là par les habitants. Les débris que l’on retrouve dans de telles avalanches sont ainsi plus le signe de leur grande force de destruction que des indices de cause de déclenchement.Comparée aux autres avalanches particulièrement meurtrières durant les cent dernières années en France, celle de 1934 à Ortiporiu fait partie des plus importantes. A la vue des journaux de l’époque, le nombre réel de victimes apparaît incertain. Il pourrait être de 41 et non pas de 37 comme officiellement admis. Dans ce cas, il dépasserait celui de la catastrophe de Val d’Isère en février 1970 (39 morts), et ferait de l’avalanche d’Ortiporiu la plus meurtrière en France de ces cent dernières années.Plus d’informations sur le site de la Mairie