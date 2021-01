Le chiffre du jour : 1 €

Comme l’a annoncé Emmanuel Macron lors de sa dernière élocution, à partir du 25 janvier, tous les étudiants, boursiers ou non, pourront bénéficier de deux repas par jour au tarif unique de 1 euro. Pour savoir si cette modification de tarif est bien opérationnelle, chaque étudiant est invité à se rendre sur son espace Izly ( connexion ici ). Les étudiants pourront alors régler avec le moyens de paiement de leur choix (carte izly, CB, espèce) mais devront absolument disposer d’un compte Izly.Près de 400 points de restauration sont aujourd’hui ouverts, à l’image de celui de Corte. Les équipes des Crous affirment leur attachement à leur mission sociale de restauration pour tous : ils proposent des plats chauds, « faits maison », une offre diversifiée, engagée envers l'équilibre alimentaire.Progressivement, le nombre de points de vente va augmenter pour s’adapter à la demande des étudiants du fait d'un retour à l'enseignement en présentiel. Par ailleurs, la majorité des points de vente sera ouvert toute l’après-midi et ce jusqu’à l’heure du couvre-feu.Pour rappel, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les structures de restauration des Crous proposent actuellement les repas exclusivement en vente à emporter. Enfin, exceptionnellement, en raison du couvre-feu, les étudiants sont autorisés à acheter deux repas en même temps en vente à emporter, un pour le déjeuner et un pour le dîner.