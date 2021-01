Le chiffre du jour : 13

Depuis 2018, la ville de Bastia donne à ses habitants les clefs d’une partie du budget à travers son service de Démocratie participative permettant à ses citoyens de participer directement à la transformation de leur cité.Fort du succès rencontré par cette démarche citoyenne, l’enveloppe dévolue au budget participatif est passée de 150 000 € à 220 000 € pour les projets du Budget Participatif 2021, toujours en crédits d’investissement.Après consultation de la population, 13 projets d’aménagement urbains ont été retenus. Les bastiais peuvent maintenant voter pour leurs trois projets préférés :1. Acquisition et préservation de la chapelle San Sarsorio (Suerta)2. Reboisement avenue Jean Zuccarelli3. Plantation et végétalisation du mur Rue Laurent Casanova4. Création de locaux à poubelle5. Mise en valeur fontaine de Monserato6. Rampes, tremplins à vélos, Espace fraicheur de St Antoine "U Castagnu"7. Carreaux église St Charles8. Restauration fontaine Jésuite Rue Chanoine Letteron (photo ci-dessus)9. Restauration de la sacristie de l'oratoire Saint-Roch10. Restaurer la Maisonnette proche de L’Octroi11. Protection aire de jeux de la Citadelle12. Cabine à livres place Claude Papi13. Réparation de l'horloge du Palais des GouverneursPour soutenir et choisir trois projets, c’est ici que ça se passe