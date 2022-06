Le carnet de deuil de CNI

OLETTA, BASTIA, BIGUGLIA



Avis de décès

M. Antoine POGGI son époux

Son fils Frank et Monica sa compagne

Nino et Melissa ses petits-enfants chéris

M et Mme Jean-Baptiste MONTI, leurs enfants et petits-enfants

M et Mme Charles MONTI, leurs enfants et leurs petites-filles

M. Jacques MONTI, leurs enfants et petits enfants,

M. Georges MONTI leurs enfants et petit-fils

Son oncle de Biguglia Jean MONTI, sa tante, leurs enfants et petits-enfants

Mme Vve Victoire TRUCCHI sa tante de Linguizzetta, ses enfants et petits-enfants

Les familles, MONTI, CORDOLIANI, TRUCCHI, SANNA, VIGNALI, BOZIEGLAV, CASALE, BAZIN, LIOURE, BARTOLI, ALFONSI, POGGI, CRISTIANI, POGGI de Furiani, et Macinaggio

Ses amis, les familles, MANFREDI, BARTOLI, CALVELLI, QUERCI, BOESCH ; Parents, familles et alliés ont la douleur de vous faire part du décès de





Mme Ketty, Angèle-Catherine POGGI

Née MONTI

Survenu le 28 juin 2022 à la clinique de Toga





Les obsèques religieuses seront célébrées ce jeudi 30 juin 2022 à 16 heures en l'église Saint André d'Oletta où le corps est déposé.

L'inhumation suivra au cimetière d'Oletta.



La famille remercie le personnel de la clinique de Toga pour ses bons soins et son dévouement.