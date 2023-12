Le Téléthon muscle ses animations en Haute-Corse

Devant le vieux port, les pompiers de SIS 2B Cismonte nageront pendant 24 heures, avec un départ à 15h.



À Saint Florent, toute la journée sera dédiée à des animations, incluant un barbecue, une tombola, une partie de pétanque, un spuntinu, un casse-croûte, et des ventes diverses. Les pompiers de Saint Florent participeront également à une marche et organiseront différentes animations.



À Belgodere, l'amicale des pompiers organisera un trail avec une offre de restauration.



À Calvi, le Lions Club proposera des démonstrations sportives et une tombola au complexe sportif, de 14h à 18h.



À Monticellu, le CrossFit Monticellu proposera des Wod toute la journée, adaptés à tous les niveaux.



À Borgo, un stage de karaté sera organisé par la marraine de Téléthon Haute Corse, Cassandra Sampieri, avec dédicaces et photos. (Présence à 14h).



À Bastia, un événement "Échec et mat à la maladie" se déroulera de 9h à 18h au 2 rue Commandant l'Herminier. Un tournoi de badminton aura lieu au COSEC du Fango, et les pompiers nageront devant le vieux port avec une arrivée prévue à 15h. Des stands de vente et de petite restauration seront présents sur la Place Saint Nicolas et au Leclerc du Fango, avec la participation des dames du patronage Saint Joseph.

À Calvi, un tournoi d'échecs se déroulera de 14h à 17h au centre social I Cardellu.

À Lumio, une randonnée partira de la mairie à 9h30 en direction d'Oci, suivie d'une collation.

À Speloncato, une compétition de golf aura lieu de 8h à 17h au golf de Reginu.

À Venzolasca, un concert avec des chorales se tiendra dans l'église de 15h à 16h30.

Le Championnat académique de cross-country aura lieu à la plaine Saint Jean, organisé par l'UNSS de Corse. L'événement, soutenu par l'ambassadeur Haute-Corse, vise à récolter des fonds pour le Téléthon. Une distribution des médailles est prévue à 15h.les étudiants en master 2 en gestion de l'environnement organisent un Cadython au Leclerc, avec un tirage au sort en soirée., le collège propose une journée complète d'activités, comprenant une course du muscle, un parcours handisport, une partie de pétanque, et des ventes diverses.La sécurité civile SIS 2B Cismonte organise une grande journée festive avec le soutien de la CCAS et la mairie. Les pompiers de Corte courront pendant 24 heures au stade Santos, avec de nombreuses animations prévues, notamment des déguisements, des structures gonflables, une soirée musicale, et une offre de restauration. Les étudiants en Master en gestion de l'environnement organisent un loto au campus à partir de 19h, offrant des lots attractifs.Le CCAS de Calvi organise un fil rouge de 100 km au stade Faustin, où les participants peuvent courir ou marcher de 10h à 15h.Au centre commercial Carrefour, des bénévoles vendront des roses et des chouquettes toute la journée, de 8h à 20h.Au Leclerc du Fango, les dames du patronage Saint Joseph vendront des produits faits maison.