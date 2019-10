Le Sporting s'incline à Saint-Maur (1-2)

Stade Adolphe-Chéron, Lusitanos Saint-Maur : 2 SC Bastia : 1 (0-0)

Buts pour Lusitanos : Viegas (55e), Kleisch (90+2)

Pour le SC Bastia : Diongue (73e) sur penalty

Exclusions : Guibert (5e) et Martin (30e) au SCB Bastia



Lisutanos Saint Maur

Bouchard, Autret, Viegas, Sert, Dasse, Niakate, Gnahore, Kleisch, Beziouen, Drame



SC Bastia

Martin, Le Cardinal, Coulibaly, Guibert, Schur, Quemper puis Ben Saada (89e), Salles-Lamonge puis Lombard (27e), Moretti, Diongue, Vincent, Etshimi puis Belle (67e)



Handicapé par l'expulsion - logique - de Guibert puis celle - plus contestable - à la demi-heure de jeu de son gardien Martin, le Sporting de Bastia pouvait craindre le pire sur la pelouse du stade Chéron de Saint-Maur.

Mais les "bleus", dont le plan de jeu a été contrarié par cette double expulsion, ont su tenir en échec jusqu'à la pause des Lusitanos qui ont certes eu des occasions, mais sans pour autant parvenir à tromper la vigilance de Lombard.



La seconde période débuta sous de meilleurs auspices pour des locaux qui trouvaient la faille à la 55e minute quand Valter Viegas sautait plus haut que tout le monde pour crucifier Lombard.

1 à 0, à 9 contre 11 : cela devenait mission impossible pour les Corses.

Mais c'était mal les joueurs de Rossi qui revenaient à la hauteur de leurs adversaires après un penalty obtenu par Schur.

Diongue ne tremblait pas et le Sporting revenait à la hauteur de Saint-Maur.

On s'acheminait, alors, vers un partage des points quand dans le temps additionnel Kleisch redonnait l'avantage aux Lusitanos.

Inespéré pour les locaux. Cruel pour le Sporting !