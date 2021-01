Le Sporting s'impose en fin de match à Boulogne

A Boulogne, stade Bauer, Boulogne CO : 1 SC Bastia : 2 (1-0)

Buts pour Boulogne : Evens (2e)

Pour le SC Bastia : Robic (63e), Mendy (CSC)

Arbitre : Anthony Ustaritz

Avertissements : Duterte (16e), Diomandé (34e) à Boulogne, Ducrocq (16e), Le Cardinal (40e) au SC Bastia



US Boulogne CO

N'dy Assembe, Eto'o, Frikeche, Mendy, Duterte, Pierret, Diomandé, Joseph, Okou, Moussaki



SC Bastia

Vincensini, Le Cardinal puis Raspentino (88e), Bocognano, Guidi, Quemper, Ducrocq puis Salles-Lamonge, Diongué puis Ben Saada (62e), Vincent, Robic, Schur





Ça avait plutôt bien commencé pour les Boulonnais qui avaient ouvert la marque dès la 2e minute quand Okou percutait puis trouvait Joseph au second poteau qui trompe, sans mal, le portier adverse.

Ce but concédé d'entrée de jeu perturbait quelque peu les insulaires qui avaient du mal à véritablement s'organiser même si Vincent et Diongué avaient réussi à prendre quelques initiatives qui n'ont jamais abouti jusqu'à la pause.

Il est vrai que les Boulonnais se sont montrés particulièrement présents dans l'engagement.



A la reprise c'est surtout le Sporting de Bastia que l'on a vu.

Avec d'abord ce but refusé à Vincent après une faute de main de Diongué vivement dénoncé par les locaux, ce que les Corses n'ont guère apprécié.

Dans la foulée ils déposaient, en effet, des réserves techniques : l'arbitre ayant accordé le but avant de revenir sur sa décision sous la pression des joueurs locaux !.



Mais ce n'était que partie remise.

Peu après l'heure de jeu Da Silva parvenait à trouver Robic pour le but de l'égalisation.

Les Corses ont alors appuyé sur l'accélérateur pour tenter de s'imposer face à un adversaire qui les avaient battus en Corse.

Et ils ont réussi dans entreprise durant le temps additionnel de près de 9 minutes : après un corner tiré par Ben Saada Mendy, pressé par Robic, marquait contre son camp.

Il était temps. il restait une poignée de secondes à jouer.