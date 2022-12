Le Sporting s’arrache sur la fin et s’impose face à Caen (1-0)

Feuille de match

16ème journée de Ligue 2

SC Bastia 1 - 0 SM Caen (0-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle bon état

Temps : beau

Spectateurs : Huis-clos.



Arbitre : Aurélien Petit

Arbitre assistant 1 : Matthieu Lombard

Arbitre assistant 2 : Nicolas Durand

4ème Arbitre : Maxime Apruzzese



But :

Bai (89ème) pour SCB



Avertissements :

Schur (25ème) – Kaiboue (76ème) - Vincent (78ème) pour SCB



Exclusion :

Bai (90ème ) au SCB



SCB : Placide (c)– Drame – Kaiboue – Van Den Kerkhof – Ndiaye – Sainati – Tavares – Salles Lamonge (Vincent 68ème)– Schur (Djoko 68ème ) – Santelli (Bai 68ème)– Alfarela.

Entr. : Régis Brouard





SMC : Mandrea – El Abdi – Vanermersch – Cisse – Thomas (c) – Ntim (Court 90ème) – Deminguet – Mananga – Brahimi (Zady 78ème) – Mendy (Jeannot 77ème) – Essende (Kyeremeh 68ème) .

Entr. : P. Sauvaget





Film du match

Coup d’envoi donné par les Caennais.

5ème : Sur un centre d’Alfarela (SCB), Santelli aux 6 m se retrouve seul face au but pour reprendre le cuir. Le ballon passera pourtant à coté du montant droit de Mandrea.

17ème : Tir de Salles Lamonge (SCB) à l’entrée de la surface normande. Le ballon est bien capté par Mandrea.

19ème : Sur un centre de la gauche El Abdi (SMC), Essende, devançant Drame, reprend le ballon au premier poteau mais celui-ci passe juste à côté du montant droit de Placide.

27ème : Centre tendu de Brahimi (SMC) de la droite. Placide se détend bien pour chiper le ballon à Mendy qui le convoitait.

28ème : Mendy encore lui, bien servi par Brahimi, tire en force dans la surface mais Placide se couche et bloque.

36ème : Centre de Van Den Kerkhof (SCB) de la droite. Le ballon est repris par Alfarela à l’entrée de la surface visiteuse mais s’envole dans les airs.

56ème : Bon débordement de Schur (SCB) sur la droite mais son centre ne trouve personne.

57ème : Sur un corner de Salles Lamonge (SCB) de la droite, Van Den Kerkhof reprend le ballon de volée à l’entrée de la surface. Celui-ci frôle la transversale de Mandrea.

60ème : Mandrea (SMC) doit se détendre sur sa gauche sur un tir de Van Den Kerkhof

61ème : Sur le corner, Ndiaye s’élève plus haut que tout le monde mais le cuir passe à coté des buts normands.

77ème : Placide (SCB) doit se détendre sur centre tendu de El Abdi de la gauche.

78ème : Faute de Vincent (SCB) dans la surface sur Thomas. L’arbitre désigne le point de penalty.

79ème : Placide sort le penalty de Jeannot pourtant tiré en force sur sa gauche.

88ème : Superbe débordement de la droite de Bai (SCB). Mais Alfarela, à la lutte avec un défenseur normand, ne peut reprendre le ballon

BUT 89ème : Sur un corner de la gauche de Kaiboue, Bai, au 2ème poteau, propulse le ballon dans les buts de Mandrea.



Ils ont dit

Régis Brouard (entraineur du SCB)

«On a fait une 1ère demi-heure assez cohérente puis on a eu dernier quart d’heure difficile en perdant des ballons. On a pioché. On a eu du mal à finir la mi-temps. A la pause on a beaucoup parlé tactique. On a repositionné certains joueurs. En 2ème période on a été plus actifs dans les couloirs. On a eu déchets aussi. C’est bien de débuter comme ça. On a eu second souffle avec les entrants. L’état d’esprit est primordial aujourd’hui. Tout le monde était concerné avec ses moyens, ses défauts. Ce soir il y a beaucoup de satisfaction à retirer des joueurs. Il y a une bonne mentalité de travail depuis la reprise. Mais il y a encore du travail. Mentalement ça va être dur car il reste encore 6 mois de compétition»



Johnny Placide (gardien SCB)

«C’était très important pour nous de gagner. On avait à cœur de faire un résultat dans ce match à huis-clos. On a produit du jeu. On a bien débuté la partie face à une grosse équipe du championnat. On a fait beaucoup d’efforts et on a été récompensés. On espère enchainer face à Valenciennes. On se doit de gagner à domicile. Sur le penalty, c’est à l’instinct. Ça m’a réussi».



Patrice Sauvaget, entraineur de Caen

« On a beaucoup de regrets car on a des situations pour marquer. On a eu des occasions et le penalty. On a fait une bonne 1ère période. Sur l’état d’esprit et la volonté je n’ai rien à redire. Il y a eu hélas un manque de réalisme.