Le Sporting ramène un point de Valenciennes

Stade du Hainaut, Valenciennes FC 2 : SC Bastia : 2 (1-1)

Buts pour Valenciennes : Grbic (26e, 48e)

Pour Bastia : Magri (4e et 69e)

Arbitre : Aurélien Petit

Avertissements : Debuchy (15e), Linguet (30e), Picouteau (79e) à Valenciennes; au SC Bastia :



Valenciennes

Bajic, Linguet, Debuchy, Buatu, Lecœuche, Boutoufaou puis Bonnet(87e), Diliberto, Masson puis Ben Seghir (72e), Hamache puis Berthomier (72e), Picouteau, Grbic



SC Bastia

Placide, Palun puis Bohnert (68e), Guidi, Kaïboue puis Roncaglia (90e), Van Der Kerkhof, Ducrocq, Salles-Lamonge puis Santelli (68e), Ndiaye, Vincent, Magri, Djoco puis Alfarela (83e)



Le Sporting de Bastia, en raison de la tempête de vent qui balayait la Corse, a rejoint Valenciennes par la route après son départ (secoué) depuis Bastia puis son arrivée à Paris-Orly.

Mais ce n'est pas cela qui a perturbé les joueurs de Régis Brouard qui ont fait parler la foudre dès la 4e minute par Magri.

Et devinez qui est à l'origine de ce premier point qui laissait augurer le meilleur pour les Corses . Un certain… Van Den Kerkhof.

Au terme de son centre, Magri surgissait au premier poteau et se jouait de la vigilance de Bajic.

Ç'avait été vite et bien fait. Et Bastia, qui s'est mis à regarder sérieusement vers le haut, menait 1 à 0 !

L'enthousiasme des visiteurs aurait pu être refroidi par ce but obtenu par Hamache pour Valenciennes, mais invalidé pour un hors-jeu préalable. Il n'en fut rien. En effet on a encore vu Guidi à deux doigts d'aggraver la marque sur ce coup franc encore bien tiré par Kaïboué, mais le poteau de Bajic renvoyait le ballon.

Une belle opportunité qui n'était pas concrétisée et qui permettait à VA d'entretenir l'espoir de revenir.

Le Hainaut n'a guère eu à attendre.

À la 26e minute, en effet, Grbic mettait les deux équipes à égalité et même si Bastia aurait pu bénéficier d'un penalty quand Kaïboué s'est écroulé dans la surface, les deux équipes entraient aux vestiaires dos à dos.



Grbic, l'Autrichien de V A on allait le retrouver à la reprise. En tout cas Placide était battu sur le coup-franc direct que l'attaquant de Valenciennes venait de propulser dans sa cage.

Bastia et Djoco se mettaient alors en tête de reprendre les rênes de la rencontre. Magri s'y mettait également. Il fallait alors tout le talent de Bajic pour repousser la frappe de l'attaquant bastiais.



À l'heure de jeu rien n'était donc encore joué. Si VA caressait l'espoir de creuser l'écart, le SC Bastia entretenait celui d'égaliser.

Restait à savoir alors en faveur de qui allait tourner le bras de fer.

On n'allait pas tarder à être fixés.

Franck Magri en tout cas ne laissait pas passer l'occasion que lui offrait Santelli qui, fraîchement appelé sur le terrain par Brouard, le décalait parfaitement pour mettre les deux équipes, une fois encore, à égalité. Le "bleu" de Bastia revenait donc de la meilleure façon dans le match, mais à un quart d'heure de la fin la partie restait très ouverte.

Mais si Bastia avait encore de belles opportunités, plus rien ne devait être marqué...