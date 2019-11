Le Sporting prend ses distances à Bobigny

Stade Auguste-Delaune, Bobigny : 1 SC Bastia : 2(1-2) Buts pour Bobigny : Farade (7e); pour le qsC Bastia : Ben Saada (2e) Maguette-Diongue (43e)



Auguste Delaune avait fait le plein pour ce match au sommet opposant le troisième du championnat de National 2 Bobigny, au deuxième de la compétition, le SC Bastia.

Et très vite les Corses faisaient la démonstration qu’ils n’étaient pas venus faire du tourisme dans la région parisienne.

On jouait en effet depuis moins de deux minutes quand les Corses faisaient trembler les filets locaux pour la première fois de l’après-midi.

En tout cas Bocognano et Ben Saada, savaient unir leurs efforts pour convertir en but cette action entamée par Salles-Lamonge, prolongée par Vincent sur laquelle Bocognano donnait l’occasion à Ben Saada de faire pleurer Bobigny (2e) .

Mais Point de coup d’assommoir pour les locaux qui, avec l’aide Lombard, touchaient une première fois le poteau corse avant de trouver la faille sur une frappe croisée de Farade cinq minutes après l’ouverture du score par les visiteurs.

Mais ce point et la détermination que mettaient les locaux à faire plier davantage les visiteurs ne troublait pas le Sporting de Bastia comme en faisait la belle démonstration.

Restait à savoir alors si les Bastiais allaient être en mesure de conserver cet avantage jusqu’au coup de sifflet final et du même coup reléguer leurs adversaires du jour à 4 points.



Bobigny ne manquait, comme bien l’on pense, de mettre la pression sur les « bleus » mais si les hommes de Chabert pliaient, ils ne rompaient pas et remportaient du même coup un second succès consécutif qui les confortaient à la deuxième place du championnat derrière Sedan !